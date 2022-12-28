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影／福壽山農場蘋果王碩果遭偷吃 現行犯花栗鼠全都錄
福壽山農場內的「蘋果王」是場內著名地標，嫁接43種不同品種蘋果，成為展現農業軟實力的櫥窗，樹上所有果實不採摘，今早遊客驚喜發現條紋松鼠來果樹上享用大餐，大家拿起手機捕捉「現行犯」過程，模樣十分可愛。
福壽山農場副場長王仁助表示，每到冬天，蘋果王樹上果實和葉子就會越來越少，早上發現條紋松鼠來偷吃，可愛模樣讓遊客與員工拿起手機「蒐證現行犯」。
王仁助說，大啖蘋果王果實的現行犯叫條紋松鼠，俗稱金瓜鼠(閩語)，是台灣特有種高山迷你松鼠，與赤腹松鼠及長吻松鼠同為台灣本土產的三種松鼠。
條紋松鼠是體型最小者，它的身長約10至14公分，尾長約9至12公分，體重約60至80公克。其主要特徵是全身為黃褐色短毛，腹部為白色，背部有三條明顯的黑褐色縱紋，尾毛細長不蓬鬆。王仁助說，條紋松鼠模樣非常可愛，很像卡通中的花栗鼠。
王仁助笑說俗諺云，舉頭三尺有神明，現在是舉頭都是攝影機，偷吃一定會被拍到，也呼籲遊客不要為了拍照，就進入圍籬內，這樣不僅會驚嚇到條紋松鼠，也會將外界如土傳病害等病菌(毒)帶入，蘋果王年紀大了，禁不起大家踩踏摧殘，果實就留給條紋松鼠，拍照借位就可以。
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