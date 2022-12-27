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台中新城街彩繪壁畫涉抄襲 「多2顆橘子」引熱議
台中市東勢區新城街一處彩繪壁畫，有民眾發現涉抄襲旅美中國畫家李自健的作品，但多了2顆橘子，引發熱議，上城里長張玉雲表示，將與負責彩繪畫家聯繫討論善後。
台中市東勢區上城太子廟後的新城街一處壁畫，有眼尖民眾發現，壁畫內容與李自健的作品相似，民眾在臉書社群「台中小鎮-東勢大小事」發文。
發文者指出，看到山寨版壁畫很無言，一眼看出是很欣賞的畫家作品，東勢雖然鄉下，但不接受這樣盜取知名畫家事件發生，每幅畫都有它的故事，抄襲的當下有畫魂、有故事嗎？
有網友回應，抄襲不可行，畢竟是人家的智慧財產，也有人說，這些年女孩胖了一些，還有網友調侃，至少橘子是人家的創作，留下橘子吧。
張玉雲表示，6年前她請后里1名畫家來彩繪，不知道會涉及抄襲，將聯繫當時彩繪的畫家，後續將塗掉彩繪或是其他方式善後。
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