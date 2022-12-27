南投蜜棗、草莓疑因暖冬傳災情 專家會勘給建議
南投國姓蜜棗、草莓進入產期，疑因暖冬致病蟲害嚴重，農委會防檢局、台中區農改場等單位今前往會勘，提醒農民加強田間管理，避免疫病擴散，更評估建議在福龜地區設置增設監測點，由農民協助記錄數據，供農改場研究分析蟲害狀況。
立委馬文君指出，今年疑因氣候溫暖，果蠅數量多又來得早，直至10月仍孳生，尤其蜜棗9月結果期遭果蠅叮咬不明顯，果實成熟變大後進入產季，才發現內部腐爛、長蟲；當地草莓則是葉子捲曲萎縮，影響生長，甚至整株死亡，受災嚴重。
馬文君今邀集農委會動植物防疫檢疫局、台中區農業改良場、農糧署中區分署等單位，會同國姓鄉長邱美玲前往會勘，並與農民交流，了解當地蜜棗、草莓等受災情形，盼農業單位專家釐清當地今年病蟲害嚴重問題，並設法加強病蟲害防治。
針對草莓病害，農改場表示，應與枯葉病、炭疽病或萎凋病有關，前兩者可用藥劑防治，後者則因初期植株無異狀，不易發現，發病後會將病菌帶入土壤，較棘手，因此種植或補栽前務必做好土壤消毒，並選用無菌栽培種苗，以免疫病擴散。
蜜棗部分，防檢局副局長鄒慧娟則建議，台中農改場可在國姓福龜地區增設監測點，並由當地農民配合協助觀測紀錄，監控果蠅及相關蟲害孳生狀況，後續提供相關數據，讓農改場專家學者能夠進一步研究分析。
農改場也表示，蜜棗蟲害與氣候的關聯性須長期觀測，短期防治仍得靠藥物誘殺，農民須在不同時期以藥劑防堵蟲害，像是開花結果前以甲基丁香油誘殺雄蟲，結果期以賜諾殺藥劑誘殺雌蟲，並加強落果、壞果清除及避免露天堆置等果園管理。
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