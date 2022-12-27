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餐飲回溫服務業人力荒 台中徵才需求比去年多129%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市結合新科技，以AR體驗建議穿搭系統，讓求職者光鮮亮麗。圖／勞工局提供
台中市結合新科技，以AR體驗建議穿搭系統，讓求職者光鮮亮麗。圖／勞工局提供

行政院主計總處統計，台中市勞動參與率61.5%全國最高、失業率3.6%六都最低，台中市勞工局長張大春今指出，近兩年不少產業受疫情影響，尤以住宿及餐飲業影響最大，邁入後疫情時代，今年截至10月「住宿及餐飲業」職缺較去年同期增加129.21%，急需補充人力，才能啟動服務業振興。

張大春今在市政會議報告說，住宿與飲飲業回溫，根據就業服務資訊整合系統，去年截至10月，人力需求5454人，今年同期需求1萬2501人，成長129.21%。

目前餐飲市場幾乎家家缺工，一中街林姓業者說，市場回溫，但找不到人力讓業者很痛苦，預約不敢多接；年底婚宴市場也如此，多家飯店因服務人力不足，不敢接大單。

張大春說，為對應市場需求，市府開辦客製化徵才，今年下半年9至11月分別邀請李方艾美酒店、鼎泰豐、三井不動產集團及中彰投分署共同合辦徵才活動。

依「投資台灣三大方案」，台中市投資狀況截至今年12月12日合計共258件，提供超過2萬3,000個工作機會。勞工局8、10、12月邀請科技知名大廠如大立光電、離岸風電、矽品精密等辦理徵才，市府2019年至今共辦理2025場徵才活動，邀請3668家廠商合作辦理，合作廠商與職缺數年年增加。

另勞工局在疫情期間首開先例，進行就業媒合視訊面試；今年首度結合新型態XR科技，創新建置「AR虛擬面試穿搭系統」，掃描求職者身高體型，針對挑選職類提供面試建議服裝搭配；並創建「VR360度職場接軌系統」，只要頭戴VR顯示器，即可深入企業，了解產業發展、工作流程、職缺內容、薪資待遇等，幫助求職者掌握工作內容、改善面試穿搭，增加面試及就業成功機會。

台中市政府今舉行市政會議，勞工局長張大春以就業為題專案報告。張大春說，台中市2020年到今年上半年，勞動參與率持續上升，今年上半年勞參率更是縣市合併以來最高、全國最高。同期失業率持續下降，今年上半年失業率比2019年疫情前更低、六都最低。

張大春說，市長盧秀燕第一任近4年，提供超過42萬個職缺，台中市約30萬人求職，求職就業率可達7成以上，今年截至11月求職就業率為71.48%，較去年增加2.56%，目前持續上升中。

台中市勞工局長張大春表示餐飲人力需求比去年同期多129% 。圖／台中市新聞局提供
台中市勞工局長張大春表示餐飲人力需求比去年同期多129% 。圖／台中市新聞局提供

張大春 台中市 視訊面試

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