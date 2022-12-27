彰基無償捐贈電腦斷層設備 中區法醫影像中心今揭牌

法務部長蔡清祥為達成「科技化法務部」目標，由法醫研究所、台中市政府、彰化基督教醫院合作，在台中生命禮儀管理處，設置中區法醫影像中心，未來可協助中部地區的相驗解剖案件，提升科學證據品質，而彰基也無償捐贈電腦斷層設備給中心，今天由蔡清祥等人，在台中地檢署舉辦捐贈、揭牌儀式。

法務部為落實「科技化法務部」的政策目標，由法務部法醫研究所、台中市政府、彰化基督教醫院合作，完成中區法醫影像中心，該中心由台中市政府、法務部各出一半的空間建置經費，重新改裝台中市生命禮儀管理處崇德館解剖室，並在解剖室內安裝電腦斷層設備（簡稱CT），未來將協助中部地區（苗栗、台中、彰化、雲林、南投）相驗解剖案件，提升科學證據品質。

法醫研究所表示，醫學影像是目前醫院臨床常見的檢查方法，這項科技在歐美日澳等先進國家，都已運用在法醫相驗解剖，以提升法醫相驗解剖的品質，有鑑於國際使用CT協助相驗解剖已日趨成熟，台灣也積極趕上國際潮流，在台中市設置中區法醫影像中心。

今天上午10時許，由法務部長蔡清祥、法制局局長李善植、彰化基督教醫院院長陳穆寬等人，參與揭牌、捐贈儀式，其他與會人員包括，台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台中高分檢察長張清雲、台中地檢署檢察長郭永發、苗栗地檢署檢察長陳松吉、南投地檢署檢察長張云綺、彰化地檢署檢察長洪家原、 雲林地檢署檢察長張春暉，以及台中市民政局副局長周嫦玫、政風處處長詹政曇、生命禮儀管理處處長劉振村、崇德殯儀館館長江文祥、台中榮民總醫院放射部主任蔡志文。