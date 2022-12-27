彰化二林葡萄導入農工科技 減少145座大安森林公園碳排量

經過4年應用和觀察，經濟部今天彰化縣二林鎮葡萄示範區舉辦「中臺灣農漁牧場域應用交流會」，展示彰化農民導入低碳與智慧感測科技，洋桔梗單支花苞增加至少50%，葡萄的枯枝廢藤再利用，可減少年碳排量5.6噸的成果數據，預計11種農漁牧產物受惠，衍生逾2.6億元附加產值及創造近百個就業機會。

經濟部與農委會串連六個農試機關、12家廠商，在中台灣葡萄、洋桔梗以及乳牛飼料等11種農漁牧產物導入永續低碳及智慧感測等農工科技，今天在二林鎮鵬群頂酒莊的葡萄園舉辦交流會，各縣市農業人員參觀葡萄藤棚架下種高床草莓，地面土雞自由覓食除蟲，自動化農機行駛畦溝之間。

工研院副院長彭裕民說，農委會期許2024年之前全台農業達到碳中和，彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄密度最高的地方，葡萄枯枝廢藤最令果農困擾，經濟部等單位合作，透過二林鎮公所落地應用科技農工技術，協助農民打造「生態資材數位預控生產設備」，把廢棄葡萄枝藤轉化為機能型生物炭與醋液，減少碳排還可作為葡萄園的驅蟲抗病及調整土壤體質的天然資材。

「近年農業面臨氣候變遷、收成不穩、人力缺工等挑戰。」立法委員謝衣鳯說，身為彰化人很能體會在地農民的辛苦，她期許中央與地方資源能夠好好鏈結，透過技術落地應用在中台灣農漁牧產業場域，以科技加值並創造就業機會、降低農業碳排放量。

經濟部次長林全能表示，彰化、台中、南投、雲林、苗栗等中台灣五縣市是台灣農業重鎮，去年農業產值超過2300億元，占全台近一半，其中葡萄與洋桔梗產量占全台九成以上，今天展出「智慧感測」技術讓洋桔梗單支花苞數增加至少50%，同時展出農業剩餘物循環利用技術，可幫助二林地區葡萄農減少約5.6萬公噸年碳排量，相當於145座大安森林公園全年的二氧化碳吸附量。