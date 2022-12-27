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彰化二林葡萄導入農工科技 減少145座大安森林公園碳排量

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
經濟部舉辦中臺灣農漁牧場域應用交流會，邀請立法委員謝衣鳳到二林鎮葡萄示範區參觀成果。記者簡慧珍／攝影
經濟部舉辦中臺灣農漁牧場域應用交流會，邀請立法委員謝衣鳳到二林鎮葡萄示範區參觀成果。記者簡慧珍／攝影

經過4年應用和觀察，經濟部今天彰化縣二林鎮葡萄示範區舉辦「中臺灣農漁牧場域應用交流會」，展示彰化農民導入低碳與智慧感測科技，洋桔梗單支花苞增加至少50%，葡萄的枯枝廢藤再利用，可減少年碳排量5.6噸的成果數據，預計11種農漁牧產物受惠，衍生逾2.6億元附加產值及創造近百個就業機會。

經濟部與農委會串連六個農試機關、12家廠商，在中台灣葡萄、洋桔梗以及乳牛飼料等11種農漁牧產物導入永續低碳及智慧感測等農工科技，今天在二林鎮鵬群頂酒莊的葡萄園舉辦交流會，各縣市農業人員參觀葡萄藤棚架下種高床草莓，地面土雞自由覓食除蟲，自動化農機行駛畦溝之間。

工研院副院長彭裕民說，農委會期許2024年之前全台農業達到碳中和，彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄密度最高的地方，葡萄枯枝廢藤最令果農困擾，經濟部等單位合作，透過二林鎮公所落地應用科技農工技術，協助農民打造「生態資材數位預控生產設備」，把廢棄葡萄枝藤轉化為機能型生物炭與醋液，減少碳排還可作為葡萄園的驅蟲抗病及調整土壤體質的天然資材。

「近年農業面臨氣候變遷、收成不穩、人力缺工等挑戰。」立法委員謝衣鳯說，身為彰化人很能體會在地農民的辛苦，她期許中央與地方資源能夠好好鏈結，透過技術落地應用在中台灣農漁牧產業場域，以科技加值並創造就業機會、降低農業碳排放量。

經濟部次長林全能表示，彰化、台中、南投、雲林、苗栗等中台灣五縣市是台灣農業重鎮，去年農業產值超過2300億元，占全台近一半，其中葡萄與洋桔梗產量占全台九成以上，今天展出「智慧感測」技術讓洋桔梗單支花苞數增加至少50%，同時展出農業剩餘物循環利用技術，可幫助二林地區葡萄農減少約5.6萬公噸年碳排量，相當於145座大安森林公園全年的二氧化碳吸附量。

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中部五縣市農業人員今到二林鎮葡萄示範區參觀中臺灣農漁牧場域應用成果。記者簡慧珍／攝影
中部五縣市農業人員今到二林鎮葡萄示範區參觀中臺灣農漁牧場域應用成果。記者簡慧珍／攝影

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