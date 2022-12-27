迎疫後觀光 「拋繡球甄選台灣夫人代表」今台中登場

摩琳文化協會執行長吳建宗說，為迎接疫後國際觀光市場，協會今在台中舉辦「拋繡球甄選台灣夫人代表」活動，為台灣摩琳之星選拔暖場，選出的佳麗將征戰明年25場國際賽事，包括2場在國內舉辦的摩琳之星國際兒童、青少年賽事，以及國際夫人賽事。

「拋繡球甄選台灣夫人代表」活動今天下午2時在台中烏日臻愛花園飯店戶外禮堂登場，包括世界美顏小姐亞洲小姐陳家珮、健康美麗超級名模先生廖本智、健康美麗超級名模小姐楊佳穎、世界旅遊小姐高曼容等台灣代表，以及摩琳之星台灣夫人選手代表許黎玉、胡美惠、李嘉馨、張楹瑩等人一字排開。

吳建宗說，摩琳文化協會以培養優秀人才，致力提升傳統文化的價值與傳承，傳承東方文化之美。台灣摩琳之星選拔將於明年2月13日初選，今天透過「拋繡球甄選台灣夫人代表」活動，象徵甄選過程是很慎重、選出具東方女性獨特的典雅魅力人選。