影／315面金牌再破世界紀錄 11歲躁動兒吳宗修成「功夫小子」

台中「功夫小子」吳宗修患有躁動症，在父親吳晉杰陪伴下，自幼勤學武術、音樂，7歲即奪下158面金牌，2019年獲得同年齡得獎最多金氏紀錄；今年11歲的吳宗修，更以315面金牌，二次打破金氏世界紀錄。征戰無數的吳，今年更在立委張廖萬堅牽線下，參演導演朱延平拍攝的電影，預計明年暑假檔期上映。

吳宗修由父親吳晉杰獨自照料他長大，因太過好動，3歲時被診斷為躁動症，吳父便在他5歲時，引導學習跆拳道、武術，後來更在國際賽事上屢傳捷報；他更動靜皆宜，除了武術外，更在音樂領域發揮才能，學習包含大提琴、電子吉他等多項樂器，目前就讀光復國小音樂班，並以主修大提琴成功考取該校資優社團。

吳宗修6歲即獲得人生第一面金牌，7歲以158面金牌，創下「最小年紀最多金牌」金氏世界紀錄，如今已累積至315面金牌，再次打破紀錄。今由張廖萬堅、市議員林祈烽、中市運動局、教育局頒獎，肯定其表現。

吳宗修表示，他得到金氏世界紀錄時很高興，因做到很多人做不到的事，也突破自己、其他人的紀錄；他9歲時就許下生日願望，希望超越偶像李小龍，雖然這目標很難，但他不會放棄，繼續努力。

吳晉杰說，宗修從小好動，他也一直在身邊陪伴觀察，發現宗修從小喜歡看格鬥、拳擊、空手道等各種技擊運動，因此讓宗修接觸武術，並開始參與賽事，透過比賽讓宗修累積經驗，並了解自己的興趣，並就帶著他到台灣各地，甚至到世界各地比賽，也讓宗修自己在比賽、生活中學習社會化的經驗，都是課堂上學不到的。

吳宗修也許下了「演員夢」，也在10歲時完成這個夢想。張廖萬堅表示，他為協助朋友電影公司找「武術小子」角色，想到打破金氏世界紀錄的吳宗修，介紹給導演朱延平，也圓了吳宗修想拍電影的夢想，電影預計明年暑假上映。

市議員林祈烽說，吳宗修年紀小小，但得獎的獎牌疊起來卻比他還要高，從2017年3月開始參加比賽，至2021年09月為止，共獲得315面金牌，4年6個月的比賽時間，就獲得兩次金氏世界紀錄的殊榮與認證，非常厲害。