快訊

拍板義務役延長為一年 蔡總統：無比困難的決定 但無可迴避

老公逆風力挺宋逸民不挺她 小甜甜發聲了：有些遺憾

直播／義務役延長為一年 蔡總統下午3時30分親上火線接受提問

彰化偏鄉學校成立單車社 為南台灣走讀之旅暖身

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮原斗國中小學成立單車隊，今天授旗，將展開系列單車課程。圖／原斗國中小提供
彰化縣二林鎮原斗國中小學成立單車隊，今天授旗，將展開系列單車課程。圖／原斗國中小提供

彰化縣原斗國中小成立單車社，已完成二林鎮原斗到鹿港鎮的單日來回52公里的挑戰，今天在二林鎮長蔡詩傑、原斗家長會長洪毅豪等地方士紳見證下，原斗單車社為明年元月環化走讀、6月半島走讀課程做好準備。

原斗國中小學校長王心怡授旗給原斗單車社六年級學生，學生讀「讀萬卷書、行萬里路、親近土地、獨立自主、恆心毅力、知行合一」誓詞，宣告原斗單車走讀課程正式啟動。

新冠肺炎疫情過後，家長會長洪毅豪大力支持成立原斗單車社，加強訓練學童體能，並與校長、主任聯袂拜訪鄉親，募集單車與相關配備，本學期原斗國中小六年級成立單車社。

社員起初擔心體力不足，在學校主任王文明與老師王璟瑞每天體能訓練，及從學區的鄉間小路騎到鄰鄉埤頭，逐漸練就強健體魄，本（12）月23日北風冷冽，社員完成原斗到鹿港的單日來回52公里，一邊踩踏一邊說「我們做到了」。

校長王心怡表示，單車課程結合既有學科，設計成「主題式學校本位課程」，並導入品格力以提升學生的熱情、恆毅與社交智慧，還融入車隊課程形成跨領域學習主題，藉此激發學生學習的內在動機，預計元月18至19日環化（環繞彰化）的半線學習之旅，6月配合畢旅及相關課程，進行4天3夜單車走讀「比南方更南－南臺灣單車走讀旅行」。

單車 鹿港

延伸閱讀

彰化第一個公辦托嬰中心在和美揭牌 2年內再成立16處

巴基斯坦大城拉合爾霧霾嚴重 單車客倡議拋棄汽車

彰化縣府廣場換新妝 青年藝術家、學子彩繪城市新美學

台灣好行南彰化路線最後一周 遊客做最後巡禮

相關新聞

影／315面金牌再破世界紀錄 11歲躁動兒吳宗修成「功夫小子」

台中「功夫小子」吳宗修患有躁動症，在父親吳晉杰陪伴下，自幼勤學武術、音樂，7歲即奪下158面金牌，2019年獲得同年齡得...

彰化偏鄉學校成立單車社 為南臺灣走讀之旅暖身

彰化縣原斗國中小成立單車社，已完成二林鎮原斗到鹿港鎮的單日來回52公里的挑戰，今天在二林鎮長蔡詩傑、原斗家長會長洪毅豪等...

家扶兒錄取台大醫學系 成彰化家扶籌措助學金代言人

這學期還沒結束，彰化家扶中心開始為家扶在學兒少的下學期學費發愁，就讀國立員林高中的黃冠樺很爭氣錄取台大醫學院，今天到彰化...

南投林業資材萃精油 打造森林循環經濟示範點

為讓林業剩餘資材循環再利用，林務局南投林管處指導縣內部落居民將林間剩餘資材萃取成特有森林精油，更規畫將在信義鄉丹大工作站...

神力女超人轉當總舖師 許淑華大推南投特色年菜

疫情逐漸解封，國內觀光也重新活絡。南投縣政府配合春節到來，今天大推南投地方特色年菜，由新任縣長許淑華當總舖師，端出一道道...

彰化第一個公辦托嬰中心在和美揭牌 2年內再成立16處

彰化縣第一座公辦托嬰中心今天成立，預計收托40名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7千元，為全國最平價，扣掉每月5500元補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。