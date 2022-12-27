彰化偏鄉學校成立單車社 為南台灣走讀之旅暖身

彰化縣原斗國中小成立單車社，已完成二林鎮原斗到鹿港鎮的單日來回52公里的挑戰，今天在二林鎮長蔡詩傑、原斗家長會長洪毅豪等地方士紳見證下，原斗單車社為明年元月環化走讀、6月半島走讀課程做好準備。

原斗國中小學校長王心怡授旗給原斗單車社六年級學生，學生讀「讀萬卷書、行萬里路、親近土地、獨立自主、恆心毅力、知行合一」誓詞，宣告原斗單車走讀課程正式啟動。

新冠肺炎疫情過後，家長會長洪毅豪大力支持成立原斗單車社，加強訓練學童體能，並與校長、主任聯袂拜訪鄉親，募集單車與相關配備，本學期原斗國中小六年級成立單車社。

社員起初擔心體力不足，在學校主任王文明與老師王璟瑞每天體能訓練，及從學區的鄉間小路騎到鄰鄉埤頭，逐漸練就強健體魄，本（12）月23日北風冷冽，社員完成原斗到鹿港的單日來回52公里，一邊踩踏一邊說「我們做到了」。

校長王心怡表示，單車課程結合既有學科，設計成「主題式學校本位課程」，並導入品格力以提升學生的熱情、恆毅與社交智慧，還融入車隊課程形成跨領域學習主題，藉此激發學生學習的內在動機，預計元月18至19日環化（環繞彰化）的半線學習之旅，6月配合畢旅及相關課程，進行4天3夜單車走讀「比南方更南－南臺灣單車走讀旅行」。