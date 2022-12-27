聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市辦海洋廢棄物回收兌換 千人響應回收4千公斤
為減少海洋垃圾產生，台中市環保局與台中區漁會日前在梧棲漁港舉辦20場「藍海台中、海洋梧塑」資源回收兌換宣導活動，共1377人次響應，回收約4477公斤的資源回收物，成果豐碩。
環保局長陳宏益表示，梧棲觀光漁港是台中知名觀光景點，每逢假日人潮絡繹不絕，環保局透過與漁會合作，在觀光漁港辦理兌換活動，加強宣導資源回收觀念，活動中也有不少親子來參加，透過活動帶動民眾一起做回收。
參與活動的陳小姐說，和小孩一起整理資源回收物，順便兌換廚餘製成的培養土回家種植物，不僅增進親子關係，也很有教育意義，讓資源回收的觀念從小扎根。
從彰化來梧棲漁港玩的張先生說，以前只知道玻璃回收要沖乾淨，經過人員說明後才瞭解原來透明、綠色及褐色的玻璃分3色回收，更能有利於再利用。
環保局呼籲，海洋廢棄物含有大量的塑膠垃圾，大部分來自生活中隨處可見的寶特瓶、免洗餐具及塑膠袋，隨意丟棄就會造成海洋汙染，平時養成回收的好習慣，舉手之勞，讓資源循環利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言