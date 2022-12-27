中市辦海洋廢棄物回收兌換 千人響應回收4千公斤

為減少海洋垃圾產生，台中市環保局與台中區漁會日前在梧棲漁港舉辦20場「藍海台中、海洋梧塑」資源回收兌換宣導活動，共1377人次響應，回收約4477公斤的資源回收物，成果豐碩。

環保局長陳宏益表示，梧棲觀光漁港是台中知名觀光景點，每逢假日人潮絡繹不絕，環保局透過與漁會合作，在觀光漁港辦理兌換活動，加強宣導資源回收觀念，活動中也有不少親子來參加，透過活動帶動民眾一起做回收。

參與活動的陳小姐說，和小孩一起整理資源回收物，順便兌換廚餘製成的培養土回家種植物，不僅增進親子關係，也很有教育意義，讓資源回收的觀念從小扎根。

從彰化來梧棲漁港玩的張先生說，以前只知道玻璃回收要沖乾淨，經過人員說明後才瞭解原來透明、綠色及褐色的玻璃分3色回收，更能有利於再利用。