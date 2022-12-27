家扶兒錄取台大醫學系 成彰化家扶籌措助學金代言人

這學期還沒結束，彰化家扶中心開始為家扶在學兒少的下學期學費發愁，就讀國立員林高中的黃冠樺很爭氣錄取台大醫學院，今天到彰化家扶中心員林服務處，將成為家扶籌措家扶兒少下學期學費的最佳代言人。

來自單親家庭的黃冠樺與祖父母、母親同住，孝親又勤學，曾獲2016年總統教育獎，今年經由台大希望入學的管道錄取唯一志願台大醫學系，締造員林高中第一位學生錄取台大醫學系的紀錄，關懷陪伴她10年的慈濟基金會前（25）日送紅榜到府祝賀，今天黃冠樺回到扶助她10年的家扶中心分享喜悅。

今天黃母、員林高中校長楊豪森、財團法人正新輪胎羅結教育基金會董事廖雲卿等人陪伴黃冠樺，到彰化家扶中心員林服務處領取獎勵金。黃冠樺的母親說，感謝大家關懷黃冠樺，黃冠樺不負期待的考上台大醫學系，以後一定要當好醫生救助他人。

黃冠樺分享錄取第一志願的喜悅，先感謝家扶栽培，讓她學會多種才藝，期許自己以後當一名「仁醫」，她會先從家鄉田中鎮開始關懷有需要的人，等到台灣偏鄉民眾得到妥適照顧，她再到外國幫助弱勢民眾。