南投林業資材萃精油 打造森林循環經濟示範點

為讓林業剩餘資材循環再利用，林務局南投林管處指導縣內部落居民將林間剩餘資材萃取成特有森林精油，更規畫將在信義鄉丹大工作站設置「可移動式小型萃取精油設備」，發展部落多元特色，帶動經濟，也成為森林循環經濟的示範點。

南投林區管理處指出，為讓林業經營過程中所產生的剩餘資材能再利用，達到森林循理經濟，該處透過開辦「森林精油萃取之訓練實作」課程，指導縣內對精油萃取有興趣的部落族人、林業合作社與林務人員，讓林業剩餘資材發揮最大效益。

而精油萃取是從植物之根、莖、葉、花、果實及種子等部位，萃取出的高揮發性的植物次級代謝物，具香味且可溶解於酒精及各種油，萃取出的精油常被添加於室內芳香、薰香精油及化妝品中，其香味有讓人放鬆心情的感受。

精油萃取作業上，可依原料種類及特性，經由蒸餾、冷壓、脂吸及溶劑萃取等不同方法來提煉精油，像水蒸氣蒸餾法就是將植物體與水分開，讓水蒸氣直接通過植物體，將植物體內的精油餾出，再經過冷卻取得最後精油及純露。

南投林區管理處表示，為協助部落居民或林業相關人員學習精油萃取技術，該處聘請專家學者開課，從林業剩餘資材前置破碎處理到精油萃取原理及設備使用等進行指導，更規畫在丹大工作站設置「可移動式小型萃取精油設備」作為示範點。