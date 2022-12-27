神力女超人轉當總舖師 許淑華大推南投特色年菜

疫情逐漸解封，國內觀光也重新活絡。南投縣政府配合春節到來，今天大推南投地方特色年菜，由新任縣長許淑華當總舖師，端出一道道以南投農特產精心烹製的美味年菜，邀請全國民眾訂購南投好料理，全家圍爐迎兔年。

南投縣因地勢與氣候優勢，生產許多高品質且豐富的農特產品，讓南投各地美食餐廳都有特色「手路菜」，吸引饕客上門品嘗美食。這幾年受到疫情影響，旅宿和餐飲業大受影響，隨著春節即將到來，縣長許淑華也大推南投年菜，靠美食讓觀光客趕快回流。

「南投烹飪商業同業公會」理事長潘岱儒今天邀請南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天餐坊、金都餐廳、涵碧樓大飯店、明園川菜餐廳參與，展示色香味俱全的特色年菜與外帶年菜，以時尚走秀展現，色香味俱全，讓觀眾食指大動。

許淑華說，南投春節熱鬧非凡，除了各餐廳業者的精選年菜，南投燈會也年也延續去年「卡娜赫拉的小動物」熱潮，無人機與煙火秀也將盛大登場，相信今年燈會的規劃能再次掀起一波亮點話題，成為全國民眾的出遊首選。觀光處陳志賢處長則表示，縣府正辦理「2022南投花卉嘉年華」活動，除了可至各鄉鎮賞花以外，也邀請大家到南投三大溫泉區泡好湯。