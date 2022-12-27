聽新聞
test
0:00 / 0:00
神力女超人轉當總舖師 許淑華大推南投特色年菜
疫情逐漸解封，國內觀光也重新活絡。南投縣政府配合春節到來，今天大推南投地方特色年菜，由新任縣長許淑華當總舖師，端出一道道以南投農特產精心烹製的美味年菜，邀請全國民眾訂購南投好料理，全家圍爐迎兔年。
南投縣因地勢與氣候優勢，生產許多高品質且豐富的農特產品，讓南投各地美食餐廳都有特色「手路菜」，吸引饕客上門品嘗美食。這幾年受到疫情影響，旅宿和餐飲業大受影響，隨著春節即將到來，縣長許淑華也大推南投年菜，靠美食讓觀光客趕快回流。
「南投烹飪商業同業公會」理事長潘岱儒今天邀請南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天餐坊、金都餐廳、涵碧樓大飯店、明園川菜餐廳參與，展示色香味俱全的特色年菜與外帶年菜，以時尚走秀展現，色香味俱全，讓觀眾食指大動。
許淑華說，南投春節熱鬧非凡，除了各餐廳業者的精選年菜，南投燈會也年也延續去年「卡娜赫拉的小動物」熱潮，無人機與煙火秀也將盛大登場，相信今年燈會的規劃能再次掀起一波亮點話題，成為全國民眾的出遊首選。觀光處陳志賢處長則表示，縣府正辦理「2022南投花卉嘉年華」活動，除了可至各鄉鎮賞花以外，也邀請大家到南投三大溫泉區泡好湯。
日管處與暨南大學合作打造「風土南投Terroir de Nantou」品牌，推動南投特色美食餐桌及伴手禮，期望透過在地風土產出的在地食材，呈現南投專屬風味，並在「樂旅南投」臉書粉絲專頁抽出10分南投伴手禮，邀請全國民眾鎖定「樂旅南投臉書粉絲專頁」參加抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言