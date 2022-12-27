快訊

疫情升溫 相隔月餘再破兩萬人！本土今增2萬4427例

一夜回到解放前？大陸「全面放開」 極端解封的疫情錯亂

官員大合照惹「魔獸」不爽走人？球團依賴政府奶水是問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神力女超人轉當總舖師 許淑華大推南投特色年菜

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華當起總鋪師，大推南投特色年菜。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華當起總鋪師，大推南投特色年菜。圖／南投縣政府提供

疫情逐漸解封，國內觀光也重新活絡。南投縣政府配合春節到來，今天大推南投地方特色年菜，由新任縣長許淑華當總舖師，端出一道道以南投農特產精心烹製的美味年菜，邀請全國民眾訂購南投好料理，全家圍爐迎兔年。

南投縣因地勢與氣候優勢，生產許多高品質且豐富的農特產品，讓南投各地美食餐廳都有特色「手路菜」，吸引饕客上門品嘗美食。這幾年受到疫情影響，旅宿和餐飲業大受影響，隨著春節即將到來，縣長許淑華也大推南投年菜，靠美食讓觀光客趕快回流。

「南投烹飪商業同業公會」理事長潘岱儒今天邀請南島會館、家味香客家廚房、成都生活美食館、饗富餐廳、田媽媽小半天餐坊、金都餐廳、涵碧樓大飯店、明園川菜餐廳參與，展示色香味俱全的特色年菜與外帶年菜，以時尚走秀展現，色香味俱全，讓觀眾食指大動。

許淑華說，南投春節熱鬧非凡，除了各餐廳業者的精選年菜，南投燈會也年也延續去年「卡娜赫拉的小動物」熱潮，無人機與煙火秀也將盛大登場，相信今年燈會的規劃能再次掀起一波亮點話題，成為全國民眾的出遊首選。觀光處陳志賢處長則表示，縣府正辦理「2022南投花卉嘉年華」活動，除了可至各鄉鎮賞花以外，也邀請大家到南投三大溫泉區泡好湯。

日管處與暨南大學合作打造「風土南投Terroir de Nantou」品牌，推動南投特色美食餐桌及伴手禮，期望透過在地風土產出的在地食材，呈現南投專屬風味，並在「樂旅南投」臉書粉絲專頁抽出10分南投伴手禮，邀請全國民眾鎖定「樂旅南投臉書粉絲專頁」參加抽獎。

南投縣長許淑華（中）和八家餐廳共推南投特色年菜，歡迎民眾訂購年菜全家圍爐迎新年。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）和八家餐廳共推南投特色年菜，歡迎民眾訂購年菜全家圍爐迎新年。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）當起總鋪師，大推南投特色年菜。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）當起總鋪師，大推南投特色年菜。圖／南投縣政府提供

南投 年菜 餐廳 許淑華

延伸閱讀

南投立委補選明年3月4日投票 藍綠人選待徵召

影／南投縣長許淑華就職後衝議會致意 午後窩縣府批公文

影／南投新縣長許淑華就職 林明溱為「1原因」台上向她致歉

影／許淑華黑洋裝就職吸睛 首要解決南投垃圾堆積

相關新聞

南投林業資材萃精油 打造森林循環經濟示範點

為讓林業剩餘資材循環再利用，林務局南投林管處指導縣內部落居民將林間剩餘資材萃取成特有森林精油，更規畫將在信義鄉丹大工作站...

神力女超人轉當總舖師 許淑華大推南投特色年菜

疫情逐漸解封，國內觀光也重新活絡。南投縣政府配合春節到來，今天大推南投地方特色年菜，由新任縣長許淑華當總舖師，端出一道道...

彰化第一個公辦托嬰中心在和美揭牌 2年內再成立16處

彰化縣第一座公辦托嬰中心今天成立，預計收托40名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7千元，為全國最平價，扣掉每月5500元補...

彰化首座校園靜思閱讀書軒今揭牌 戲劇天王以母之名認養

言教不如身教，彰化縣達德商工一年前升級為「境教」，在校園懸掛「靜思語」並籌設靜思閱讀書軒，獲得教育部第八屆藝術教育貢獻獎...

影／南投竹山紫南宮「蹲兔跳耀」錢母亮相 元旦首波發送

南投縣竹山鎮紫南宮今公布癸卯兔年「蹲兔跳耀」招財錢母，以蹲姿玉兔搭配牡丹花圖樣設計，新錢母精裝版套幣按往例則為立式擺設，...

國四豐潭段下月16通車！江啟臣要求東豐快經費分攤比例不變

立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。