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彰化第一個公辦托嬰中心在和美揭牌 2年內再成立16處
彰化縣第一座公辦托嬰中心今天成立，預計收托40名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7千元，為全國最平價，扣掉每月5500元補助後，家長每月只需要負擔1500元，彰化縣長王惠美說，截至今年9月已獲前瞻補助2億多元，明後年可完成16間公設民營托嬰中心和13處育兒親子館。
和美公辦托嬰中心位在惠來五街重劃區，公所原本代管的公園用地變更後使用，一來是托嬰中心、二樓為親子館，提供親職空間給6歲以下幼兒的家庭、三樓為山犁社區活動中心，為老幼共融的場所。
彰化縣長王惠美今天參加揭牌典禮，她說，感謝前鎮長阮厚爵支持，如願讓第一座托嬰中心、第五座親子館完成，三樓也作為社區活動中心，這棟建築中央補助3千萬，縣府拿出1千4百多萬，公所也挹注2百多萬經費，因在營建成本上漲前發包出去，如期完工，二樓親子館預計每年可服務到3萬人次，三樓也盼成為關懷據點。
唐氏症基金會負責承辦和美托嬰中心與親子館，董事長林正俠說，全台已有71個服務據點，遍及宜蘭到高雄最遠到馬祖，彰化縣第一間公設民營托嬰中心同時也是唐氏症基金會承接托嬰中心的第31個館，基金會最早是早療起家，未來除了弱勢家長、雙胞胎可優先入園，也秉持零拒絕，在地孩子若為遲緩或身障也會有早療團隊進駐，讓他們享受同樣的服務。
縣府社會處長王蘭心說，托嬰中心師生比規定為1比5，但彰化第一個公辦托嬰中心更加謹慎是1比4，共有10名托育人員，未來收托時間可以最早從7點半最晚到6點，配合家長上下班時間，今天舉辦第一場說明會，接下來社頭、二林公辦托嬰中心也會陸續完成。
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