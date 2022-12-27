彰化首座校園靜思閱讀書軒今揭牌 戲劇天王以母之名認養

言教不如身教，彰化縣達德商工一年前升級為「境教」，在校園懸掛「靜思語」並籌設靜思閱讀書軒，獲得教育部第八屆藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎的歌仔戲天王唐美雲以母親唐之名認養，今天書軒揭牌，達德學生分享閱讀心得，都說讀後沈澱心靈、放慢腳步，事情往往出現柳暗花明的轉折。

達德商工校長許維純、慈濟營運長蔡青兒和唐美雲等人，共同主持達德靜思閱讀書軒揭牌儀式。唐美雲說，靜思語句句貼近生活，都能落實地生活中，希望有更多學子在求學期間就能讀靜思語。

許維純說，唐美雲延伸她對母親唐冰森的懷念，化為大愛認養達德商工靜思閱讀書軒，讓更多青年學子閱讀靜思語從中得到啟發，可以走出自己的康莊大道。

達德三年級作文第一名的美容科學生尤玟穎分享閱讀心得，先感謝慈濟基金會提供袖珍本靜思語，她和同學可隨時閱讀，常在最壞狀態下想起靜思語，其中印象深刻的是「幫助別人就是在幫助自己」，讓她想起當志工時學習如何與他人相處，視他人情況把服務做到最好。

二年級作文第一名的餐飲管理科學生周奕嵐表示，他常對現況或未來徬徨，閱讀靜思語得到「放慢腳步，一步一步慢慢來，堅持下去才會得到好的結果。」啟示，他靜下心思考下一步該怎麼做，會發現事情並沒有想像中的複雜，現在遇到事情已經不會亂了腳步，而且可以處理得非常完善。