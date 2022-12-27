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彰化首座校園靜思閱讀書軒今揭牌 戲劇天王以母之名認養

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
達德商工靜思閱讀書軒今天揭牌，洋溢書香與喜氣。記者簡慧珍／攝影
達德商工靜思閱讀書軒今天揭牌，洋溢書香與喜氣。記者簡慧珍／攝影

言教不如身教，彰化縣達德商工一年前升級為「境教」，在校園懸掛「靜思語」並籌設靜思閱讀書軒，獲得教育部第八屆藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎的歌仔戲天王唐美雲以母親唐之名認養，今天書軒揭牌，達德學生分享閱讀心得，都說讀後沈澱心靈、放慢腳步，事情往往出現柳暗花明的轉折。

達德商工校長許維純、慈濟營運長蔡青兒和唐美雲等人，共同主持達德靜思閱讀書軒揭牌儀式。唐美雲說，靜思語句句貼近生活，都能落實地生活中，希望有更多學子在求學期間就能讀靜思語。

許維純說，唐美雲延伸她對母親唐冰森的懷念，化為大愛認養達德商工靜思閱讀書軒，讓更多青年學子閱讀靜思語從中得到啟發，可以走出自己的康莊大道。

達德三年級作文第一名的美容科學生尤玟穎分享閱讀心得，先感謝慈濟基金會提供袖珍本靜思語，她和同學可隨時閱讀，常在最壞狀態下想起靜思語，其中印象深刻的是「幫助別人就是在幫助自己」，讓她想起當志工時學習如何與他人相處，視他人情況把服務做到最好。

二年級作文第一名的餐飲管理科學生周奕嵐表示，他常對現況或未來徬徨，閱讀靜思語得到「放慢腳步，一步一步慢慢來，堅持下去才會得到好的結果。」啟示，他靜下心思考下一步該怎麼做，會發現事情並沒有想像中的複雜，現在遇到事情已經不會亂了腳步，而且可以處理得非常完善。

慈濟基金會在全台校園設立200間靜思閱讀書軒，達德商工接下來向慈濟文教基金會提出靜思閱讀書軒設置計畫，結合專業教室打造閱讀書軒，除了培養學生閱讀和陶冶品德，靜思書軒的環保材質福慧桌椅及書櫃如同把聯合國SDGs17項議題融入校園生活，引導學生關心全球議題，共同實現「自發、互動、共好」新課綱願景。

達德校長許維純（左）引導唐美雲瀏覽學生的靜思語讀後感作文比賽得獎作品。記者簡慧珍／攝影
達德校長許維純（左）引導唐美雲瀏覽學生的靜思語讀後感作文比賽得獎作品。記者簡慧珍／攝影

慈濟 認養 彰化

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