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國四豐潭段下月16通車！江啟臣要求東豐快經費分攤比例不變

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢。圖／立法委員江啟臣提供
立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢。圖／立法委員江啟臣提供

立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢。他說，東豐快速道路延宕6年，經費增加100億元，經費比率分攤不應改變，應盡速施作，活絡山城經濟運輸大動脈。

昨立委江啟臣邀請內政部、交通部及台中市政府研商東豐快經費分擔事宜、國道四號豐潭段施工進度及未來與東豐快銜接工程規劃，會議中確定，國道四號豐潭段將於明年1月16日通車。

國道四號豐潭段完工通車後，將構成大台中地區完整外環高快速公路網，紓解國道一號豐原大雅段交通壅塞情形，通車後，國道四號與東豐快的銜接工程也更為重要。

江啟臣指出，東豐快速道路與國道四號豐潭段增設交流道銜接段計畫，台中市政府應盡快啟動，完成可行性評估，送交通部高公局申請經費執行。

江啟臣強調，東豐快速道路經費應依照原定由中央負擔73%(內政部與交通部)，地方負擔27%執行，10年來，東豐快歷經停工、二階環評程序，總經費由原91億元漲至167億元，若再加上立交共構經費，全案執行經費高達190億餘元。

江說，東豐快2014年開工，原定2020年可完工，卻因故延宕，導致漲價的100億元已由全民買單，相關單位應該究責，「中央要有作為，山城居民不是二等公民」

台中市長盧秀燕上任後積極推動復工，第3標今年10月底標出；今年初，市府估計東豐快整體需求經費已增加至130億餘元，到今年底，最新的經費需求若含立交共構經費高達190億餘元。

江啟臣表示，立交共構經費約23.5億元，請市府儘速完成可行性評估，向高公局申請國道基金經費補助。後續作業時程，中央與地方應相互合作，讓這條銜接道路早日完成，提升民眾交通便利性。

立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢。圖／立法委員江啟臣提供
立法委員江啟臣昨與中央召開協調會，拍定國道四號豐潭段下月16日通車，有效紓解國道一號豐原交流道車流，讓春節返鄉人潮更順暢。圖／立法委員江啟臣提供

國道 江啟臣 台中市長 盧秀燕

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