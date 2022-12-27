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中市勞工局就業準備服務 助身障求職者提升技能

中央社／ 台中27日電

為幫助身障者順利求職，台中市勞工局今天表示，推動身心障礙者就業準備服務，在媒合就業前，提供身障者技能提升訓練，安排一對一個別化服務，約3成因此穩定就業。

身障者求職路上面臨的問題五花八門，相對要提供的就業服務也不盡相同，台中市勞工局長張大春透過新聞稿表示，為協助身障者適性就業，勞工局早已推動身心障礙者就業準備服務。

張大春指出，在媒合就業前，先提供身障者技能提升訓練，安排一對一個別化服務，有電腦文書、清潔技巧及職業技能訓練等項目，還有服裝儀容諮詢及協助改善服務等，以強化就業能量，提升職場競爭力，再給予適性就業安置。

以去年剛從大學畢業的小甄為例，勞工局表示，小甄是名輕度智能障礙者，原以為擁有大學文憑，找一份行政助理工作並非難事，豈料事與願違。

經勞工局職管員評估，認為小甄所學的文書能力，未能達到職場要求水平。因此為她連結就業準備服務，安排個別化一對一專業訓練，2個月後取得2張電腦文書處理能力證照，具備更充足的就業能量，為重返職場圓夢做好準備。

張大春表示，就業準備服務提供的訓練，也許不一定是身障者未來從事的工作，但「給方向比方法重要」，為身障者找出未來就業方向，培訓後再配合勞工局其他體驗資源，可以讓他們更貼近實際工作環境，獲得更符合就業需求的訓練成果。每年平均約有35人申請服務，約3成因此穩定就業。

身障者 勞工局 台中市

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