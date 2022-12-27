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台中麗寶跨年夜 不塞車路線懶人包

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
2023台中麗寶跨年演唱會進場替代道路示意圖。圖／台中市警察局大甲分局提供
2023台中麗寶跨年演唱會進場替代道路示意圖。圖／台中市警察局大甲分局提供

「2023台中麗寶跨年演唱會」將於12月31日晚上21點到明年1月1日凌晨1點，該活動採自由入場，參加民眾可自行開車或騎車前往，適逢元旦連續假期，活動期間周邊路段將湧入大量人車，造成壅塞回堵狀況，大甲警分局預先規劃各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線，提醒用路人應注意並配合辦理。

大甲警分局表示，往麗寶樂園行駛路線部分，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，建議民眾可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛。

如行駛國道1號，可於國道1號台中系統接國道4號，下國道4號神岡交流道接后神路、月眉東路一段至活動會場；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。

活動散場時，可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，由於國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，而造成上交流道前壅塞現象，建議勿直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮。

活動會場停車部分，請將車停放麗寶樂園停車場，注意勿違規停放於周邊道路，警方將派員加強交通取締。

2023台中麗寶跨年演唱會散場替代道路示意圖。圖／台中市警察局大甲分局提供
2023台中麗寶跨年演唱會散場替代道路示意圖。圖／台中市警察局大甲分局提供

國道 后里 麗寶樂園

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