外傳顏寬恒接中市副市長 市府指勿無端揣測
台中市長盧秀燕及台中市府一級主管已就職，但第3位副市長人選未公布，外界傳前立委顏寬恒將接任。台中市府今晚指出，未來將以施政藍圖為考量，無需針對個別人選無端揣測。
台中市政府依編制有3名副市長名額，盧秀燕連任後的小內閣，黃國榮、王育敏接任副市長，但還有1名副市長人選未公布。
盧秀燕昨天連任就職，就職典禮由行政院政務委員張景森監交，張景森在會中致詞唱名出席人員致意時說出「顏副市長好」。張景森指稱的「顏副市長好」，外界盛傳顏寬恒將是第3位副市長人選。
對於外界揣測，台中市政府晚上發布澄清稿指出，張景森已致電台中市秘書長黃崇典，說明昨天台中市政府就職典禮時，因看見台中市議會副議長顏莉敏到場觀禮，加上座次安排，才會口誤把顏莉敏講成「顏副市長」，因而提出澄清。
台中市府表示，第3位副市長人選將依據施政藍圖考量延攬，這個問題先前已經說明過，無需針對個別人選無端揣測。
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