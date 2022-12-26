彰化愛心企業家已送4萬份愛心待用餐 今年加送禦寒用品

天氣好冷，能吃到現炒現做餐點也是一種幸福，彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會理事長許增鏞經營大埔鐵板燒埔心店，過去5年供應約4萬個熱騰騰愛心待用餐，今年加碼贈送暖暖包和發熱衣，一樣不需出示證件、不必登記個資，跟櫃台人員「說一聲」就好。

除了埔心鄉弱勢民眾，也有遠從員林市、永靖鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉騎機車過來領取愛心待用餐，只因大埔鐵板燒埔心店不必登記任何資料，店面開著就供應每份110元鐵板燒餐點，有些弱勢民眾行動不方便，在門口招招手，店員就出去詢問，做好之後送到弱勢民眾手中。鐵板燒愛心待用餐每份110元，估計過去5年許增鏞送出近440萬元愛心待用餐。

埔心鄉企業家許增鏞今天表示，經營餐廳初衷是提供民眾用餐方便的地方，不為賺大錢，5年前配合華山基金會跟喜樂保育院製作愛心餐送給獨居老人，他發現原來很多弱勢民眾需要愛心餐，所以在自己開的店提供愛心待用餐，有需要就來拿取，如果不方便來，委託他人拿也可以。

新冠肺炎疫情期間，很多餐館不供餐、有些餐館歇業，社福團體陷入捐款短減的困境，弱勢民眾更弱勢，大埔鐵板燒埔心店經常一天發出30份愛心待用餐，有些弱勢民眾幫家人拿，一拿就是4至5份，不過許增鏞說，雖然他的店不限每人每天領幾次，可是弱勢民眾都一天領取一次，不多拿，因此今年他加贈暖暖包和發熱衣也沒限制拿取件數，相信弱勢民眾都會珍惜有限資源，如果很需要，跟店內櫃台人員講一聲即可多拿。