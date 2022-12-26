彰化縣府廣場換新妝 青年藝術家、學子彩繪城市新美學
彰化縣政府廣場換新妝，彰化縣長王惠美在就職後首日即主持府前廣場SDGs創作彩繪階梯啟用，她說，彰化是個即將邁入三百年的古城，透過青年藝術家、青年學子一起參與公共創作，由政府帶頭推廣城市美學，展現彰化在城市永續發展的無限可能，讓大家感受到府前廣場的魅力。
王惠美說，過去縣府府前廣場比較老舊，這次結合青年藝術家楊惟竹進行彩繪創作，把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標SDGs融入彩繪創作中，還有彰化藝術高中美術班同學共同參與，希望透過府前廣場的改造，感受到彰化的再生新生，也期待更多人一起來讓這座城市更美麗。
聯合國發布17項永續發展目標SDGs，包含消除貧困、減緩氣候變遷、產業創新及永續城市等，楊惟竹將這些元素用抽象的色彩學呈現，讓府前廣場煥然一新。
王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台」，除了提供青年藝術家舞台，縣府青年發展處也是連結青年事務重要窗口，青年朋友無論是找工作、就業、創業等，都可以提供協助。
農曆春節也快到了，王惠美也提醒大家，今年春節連假有10天，來彰化就對了，彰化縣立美術館目前有「故宮國寶遊彰化2.0」將展出到2月28日在；「彰化月影燈季」將從1月14日到2月28日在八卦山大佛風景區，花在彰化」1月22日大年初一到2月5日元宵在溪州公園，歡迎大家利用年假來彰化走春。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言