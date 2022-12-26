彰化縣府廣場換新妝 青年藝術家、學子彩繪城市新美學

彰化縣政府廣場換新妝，彰化縣長王惠美在就職後首日即主持府前廣場SDGs創作彩繪階梯啟用，她說，彰化是個即將邁入三百年的古城，透過青年藝術家、青年學子一起參與公共創作，由政府帶頭推廣城市美學，展現彰化在城市永續發展的無限可能，讓大家感受到府前廣場的魅力。

王惠美說，過去縣府府前廣場比較老舊，這次結合青年藝術家楊惟竹進行彩繪創作，把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標SDGs融入彩繪創作中，還有彰化藝術高中美術班同學共同參與，希望透過府前廣場的改造，感受到彰化的再生新生，也期待更多人一起來讓這座城市更美麗。

聯合國發布17項永續發展目標SDGs，包含消除貧困、減緩氣候變遷、產業創新及永續城市等，楊惟竹將這些元素用抽象的色彩學呈現，讓府前廣場煥然一新。

王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台」，除了提供青年藝術家舞台，縣府青年發展處也是連結青年事務重要窗口，青年朋友無論是找工作、就業、創業等，都可以提供協助。