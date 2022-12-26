快訊

初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

彰化縣府廣場換新妝 青年藝術家、學子彩繪城市新美學

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府廣場換新妝，彰化縣長王惠美在就職後首日即主持府前廣場SDGs創作彩繪階梯啟用，她說，彰化是個即將邁入三百年的古城，透過青年藝術家、青年學子一起參與公共創作，由政府帶頭推廣城市美學，展現彰化在城市永續發展的無限可能，讓大家感受到府前廣場的魅力。

王惠美說，過去縣府府前廣場比較老舊，這次結合青年藝術家楊惟竹進行彩繪創作，把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標SDGs融入彩繪創作中，還有彰化藝術高中美術班同學共同參與，希望透過府前廣場的改造，感受到彰化的再生新生，也期待更多人一起來讓這座城市更美麗。

聯合國發布17項永續發展目標SDGs，包含消除貧困、減緩氣候變遷、產業創新及永續城市等，楊惟竹將這些元素用抽象的色彩學呈現，讓府前廣場煥然一新。

王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台」，除了提供青年藝術家舞台，縣府青年發展處也是連結青年事務重要窗口，青年朋友無論是找工作、就業、創業等，都可以提供協助。　

農曆春節也快到了，王惠美也提醒大家，今年春節連假有10天，來彰化就對了，彰化縣立美術館目前有「故宮國寶遊彰化2.0」將展出到2月28日在；「彰化月影燈季」將從1月14日到2月28日在八卦山大佛風景區，花在彰化」1月22日大年初一到2月5日元宵在溪州公園，歡迎大家利用年假來彰化走春。

彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府府前廣場換新妝，原本老舊的廣場由青年藝術家、青年學子一起參與公共彩繪創作，讓廣場展現新氣象。圖／彰化縣府提供

青年 王惠美

延伸閱讀

城市色彩美學 彰化府前廣場彩繪階梯換新妝

彰化縣長王惠美就職 副縣長林田富留任、教育處長蔡金田接任

彰化百年老校4班變1班 王惠美稱沒效法人瑞校友才這樣

明就職展開第二任期 王惠美：規畫彰化縣子弟出國教育交流

相關新聞

在證嚴法師面前立誓行醫助人 慈濟志工欣見新芽學子錄取台大醫

國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，關懷她10年的彰化地區慈濟志工前往送紅榜，除了道賀與祝福，也期許她未來一如慈濟人，...

北斗鎮第一公墓二殯興建工程流標15次 總算今破土

歷經15次流標，彰化縣北斗鎮第一公墓第二殯儀館今年11月總算發包，鎮公所今天舉行破土典禮，預計2024年3月完工，可滿足...

台灣好行南彰化路線最後一周 遊客做最後巡禮

彰化台灣好行兩條路線清水岩線、彰南快線將於12月31日後停駛，南彰觀光工廠業者叫苦說交通不便，不利於發展觀光，希望能敗部...

民宅非法旅宿屢被檢舉開罰不理續營業 中市府今斷水電

台中巿西屯區逢甲商圈一處5層樓民宅，非法經營旅宿，已裁罰2次並勒令停業，但仍持續違法營業，觀旅局今會同相關單位，至現場強...

影／台中沙鹿區沙田停車場今啟用 明年二月底前免費停車

台中市沙鹿區沙田立體停車場今天啟用，可解決鄰近市區商圈和市場、對面的沙鹿光田醫院停車問題，沙田停車場也是台中海線首座立體...

梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取1840萬改善學校環境

台中市梧棲國中操場跑道年久失修，多處破損，已有師生被絆倒受傷，立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部體育署等單位會勘，總經費約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。