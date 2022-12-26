明道大學傳欠薪 允諾補發日卻跳票教育部將開罰
明道大學驚傳11月起欠薪迄今，教育部今天表示，日前接獲該校教師二度陳情學校未發放11月薪資，校方函覆將於本月22日補發，但經查核輔導小組12月23日入校實地訪查，確認該校仍未發放11月薪資，將針對欠薪辦理後續裁罰作業程序。
教育部表示，明道大學符合私校退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」之情事，經教育部退場審議會今年9月7日第4次會議，審議認定為專案輔導學校，改善期限至明年5月31日。
教育部說，今年12月6日及13日接獲明道大學教師陳情學校尚未發放全校教職員11月薪資，日前已發函學校限期說明是否有積欠薪資狀況，並說明處理改善情形，學校先前函復預定於12月22日補發，教育部也於同日函文學校，若未確實改善，將續依教師待遇條例及私校法相關規定裁罰促其改善。
教育部表示，經教育部查核輔導小組今年12月23日到校實地訪視，確認該校仍未發放11月薪資，將針對欠薪辦理後續裁罰作業程序。
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