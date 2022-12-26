快訊

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

影／台東夜景名店失火 寒舍茶坊：損失上億元

「葡萄」正確讀音該怎麼唸？ 他看小學國語課本後傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在證嚴法師面前立誓行醫助人 慈濟志工欣見新芽學子錄取台大醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
慈濟新芽計畫扶助的國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，慈濟人前往她家道賀。圖／慈濟提供
慈濟新芽計畫扶助的國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，慈濟人前往她家道賀。圖／慈濟提供

國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，關懷她10年的彰化地區慈濟志工前往送紅榜，除了道賀與祝福，也期許她未來一如慈濟人，救助國內外苦難的民眾，

慈濟基金會今天指出，黃冠樺感恩證嚴法師及慈濟志工的關懷陪伴，今（2022）年11月6日證嚴法師在彰化靜思堂主持歲末祝福時，黃冠樺在證嚴法師面前立志要考上臺大醫學系當救人的醫師，像慈濟人一樣到海外義診，幫助和她一樣需要幫助的小朋友，照顧更多苦難人，獲得證嚴法師的祝福。

昨天耶誕節，彰化地區慈濟志工到黃冠樺家中探訪，見面除了「冠樺，師姑師姑們又來看妳了。」又多一句「「恭喜你錄取臺大醫學系」黃冠樺和長期陪伴關懷的慈濟志工、社工就像親友甚至家人，吱吱喳喳聊著生活點點滴滴。

黃冠華的外祖父表示，外孫女冠樺從小就乖巧懂事又聽話，很高興她能在大家幫忙下錄取臺大醫學系。黃冠樺的媽媽也希望黃冠樺能回饋社會，做些好事。

2015年總統教育獎得主黃冠樺家住田中鎮，來自單親家庭，和母親住外祖父母的家，三代同堂而家境清寒，慈濟基金會知道她的母親健康欠佳需長期服藥，有時住院治療，外祖父母年事已高，因此過去10年持續關懷陪伴，讓她在經濟無慮之下考上好高中。

慈濟基金會志工長期在社區關懷弱勢、單親家庭和獨居長者，成立新芽育學獎學金協助就學的弱勢學子，黃冠樺是新芽人品典範的代表。

慈濟 法師 證嚴

延伸閱讀

宜蘭慈濟冬令物資發放 身障者現身說法鼓勵走出逆境

彰化伸港貧困小兄妹曾獲孝悌獎讓人心疼 鄰居願提供暫住所

冷氣團擋不住 近800人參加慈濟歲末祝福

麻將彈珠台搬進靜思堂 慈濟攜手科工館辦生活雙特展

相關新聞

明道大學傳欠薪 允諾補發日卻跳票教育部將開罰

明道大學驚傳11月起欠薪迄今，教育部今天表示，日前接獲該校教師二度陳情學校未發放11月薪資，校方函覆將於本月22日補發，...

在證嚴法師面前立誓行醫助人 慈濟志工欣見新芽學子錄取台大醫

國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，關懷她10年的彰化地區慈濟志工前往送紅榜，除了道賀與祝福，也期許她未來一如慈濟人，...

北斗鎮第一公墓二殯興建工程流標15次 總算今破土

歷經15次流標，彰化縣北斗鎮第一公墓第二殯儀館今年11月總算發包，鎮公所今天舉行破土典禮，預計2024年3月完工，可滿足...

台灣好行南彰化路線最後一周 遊客做最後巡禮

彰化台灣好行兩條路線清水岩線、彰南快線將於12月31日後停駛，南彰觀光工廠業者叫苦說交通不便，不利於發展觀光，希望能敗部...

民宅非法旅宿屢被檢舉開罰不理續營業 中市府今斷水電

台中巿西屯區逢甲商圈一處5層樓民宅，非法經營旅宿，已裁罰2次並勒令停業，但仍持續違法營業，觀旅局今會同相關單位，至現場強...

影／台中沙鹿區沙田停車場今啟用 明年二月底前免費停車

台中市沙鹿區沙田立體停車場今天啟用，可解決鄰近市區商圈和市場、對面的沙鹿光田醫院停車問題，沙田停車場也是台中海線首座立體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。