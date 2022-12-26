在證嚴法師面前立誓行醫助人 慈濟志工欣見新芽學子錄取台大醫

國立員林高中學生黃冠樺錄取台大醫學系，關懷她10年的彰化地區慈濟志工前往送紅榜，除了道賀與祝福，也期許她未來一如慈濟人，救助國內外苦難的民眾，

慈濟基金會今天指出，黃冠樺感恩證嚴法師及慈濟志工的關懷陪伴，今（2022）年11月6日證嚴法師在彰化靜思堂主持歲末祝福時，黃冠樺在證嚴法師面前立志要考上臺大醫學系當救人的醫師，像慈濟人一樣到海外義診，幫助和她一樣需要幫助的小朋友，照顧更多苦難人，獲得證嚴法師的祝福。

昨天耶誕節，彰化地區慈濟志工到黃冠樺家中探訪，見面除了「冠樺，師姑師姑們又來看妳了。」又多一句「「恭喜你錄取臺大醫學系」黃冠樺和長期陪伴關懷的慈濟志工、社工就像親友甚至家人，吱吱喳喳聊著生活點點滴滴。

黃冠華的外祖父表示，外孫女冠樺從小就乖巧懂事又聽話，很高興她能在大家幫忙下錄取臺大醫學系。黃冠樺的媽媽也希望黃冠樺能回饋社會，做些好事。

2015年總統教育獎得主黃冠樺家住田中鎮，來自單親家庭，和母親住外祖父母的家，三代同堂而家境清寒，慈濟基金會知道她的母親健康欠佳需長期服藥，有時住院治療，外祖父母年事已高，因此過去10年持續關懷陪伴，讓她在經濟無慮之下考上好高中。

慈濟基金會志工長期在社區關懷弱勢、單親家庭和獨居長者，成立新芽育學獎學金協助就學的弱勢學子，黃冠樺是新芽人品典範的代表。