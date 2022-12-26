北斗鎮第一公墓二殯興建工程流標15次 總算今破土

歷經15次流標，彰化縣北斗鎮第一公墓第二殯儀館今年11月總算發包，鎮公所今天舉行破土典禮，預計2024年3月完工，可滿足北斗區生活圈四鄉鎮的需求。

北斗鎮公所自籌5千萬元加上中央補助3800萬元、縣政府補助1千萬元，興建北斗鎮第一公墓二殯，今天在二殯用地舉行破土典禮。法師做完科儀之後，鎮長李玄在和鎮民代表、北斗鎮里長聯誼會長、地方士紳共同執鏟破土，祈求國泰民安、工程順利。

受到物價上漲、台灣缺工的影響，公共工程及民間工程都搶營造商，北斗鎮公所2019年提出增建第一公墓二殯計畫，2020年完成規畫設計，2021年取得建照，8月起發包，一連流標15次，其間整調若干施工項目，總算今年上個月（11月）發包，總工程款9642萬6127元。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美致詞時表示，殯儀館是鄰避設施卻是人人需要，北斗鎮公所能克服困難發包興建，可見鎮長李玄在和鎮公所團隊相當努力。鎮長李玄在也說，殯葬儀式現代化，越來越多民眾到殯儀館為往生親屬舉行告別式，氣氛比起路邊搭帳蓬舉辦來得莊嚴肅穆，北斗鎮興建二殯可滿足北斗區四鄉鎮民眾的需求。