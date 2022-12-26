快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北斗鎮第一公墓二殯興建工程流標15次 總算今破土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮公所人員及各界仕紳，今天參加第一公墓第二殯儀館工程破土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所人員及各界仕紳，今天參加第一公墓第二殯儀館工程破土典禮。記者簡慧珍／攝影

歷經15次流標，彰化縣北斗鎮第一公墓第二殯儀館今年11月總算發包，鎮公所今天舉行破土典禮，預計2024年3月完工，可滿足北斗區生活圈四鄉鎮的需求。

北斗鎮公所自籌5千萬元加上中央補助3800萬元、縣政府補助1千萬元，興建北斗鎮第一公墓二殯，今天在二殯用地舉行破土典禮。法師做完科儀之後，鎮長李玄在和鎮民代表、北斗鎮里長聯誼會長、地方士紳共同執鏟破土，祈求國泰民安、工程順利。

受到物價上漲、台灣缺工的影響，公共工程及民間工程都搶營造商，北斗鎮公所2019年提出增建第一公墓二殯計畫，2020年完成規畫設計，2021年取得建照，8月起發包，一連流標15次，其間整調若干施工項目，總算今年上個月（11月）發包，總工程款9642萬6127元。

縣政府參議柯呈枋代表縣長王惠美致詞時表示，殯儀館是鄰避設施卻是人人需要，北斗鎮公所能克服困難發包興建，可見鎮長李玄在和鎮公所團隊相當努力。鎮長李玄在也說，殯葬儀式現代化，越來越多民眾到殯儀館為往生親屬舉行告別式，氣氛比起路邊搭帳蓬舉辦來得莊嚴肅穆，北斗鎮興建二殯可滿足北斗區四鄉鎮民眾的需求。

根據統計，北斗區生活圈四鄉鎮總人口數約11萬7千人，每月死亡人數約105人，北斗鎮新建二殯有7間靈堂，另外兩個空間也可布置為靈堂，另有家屬休息室等附屬空間，相當方便。

彰化縣北斗鎮公所今天舉行第一公墓第二殯儀館工程破土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所今天舉行第一公墓第二殯儀館工程破土典禮。記者簡慧珍／攝影

殯儀館 團隊

延伸閱讀

竹東鎮立游泳池試營運跳票 鎮公所拚春節後重啟

淡北道路工程今公開招標 拚117年完工解決區域塞車問題

流標8次…南投新建殯儀館終於發包 估2025年完工

侯友宜新任期 各黨團期待市府能加速規畫興建工程

相關新聞

台中客運司機拒載又打人 交通局：罰3萬列評鑑扣點

台中客運公車司機辱罵行動緩慢的年長乘客，車上香港女子抱不平，遭司機開車推撞及毆打。台中市政府交通局今調閱相關錄影帶，司機...

北斗鎮第一公墓二殯興建工程流標15次 總算今破土

歷經15次流標，彰化縣北斗鎮第一公墓第二殯儀館今年11月總算發包，鎮公所今天舉行破土典禮，預計2024年3月完工，可滿足...

台灣好行南彰化路線最後一周 遊客做最後巡禮

彰化台灣好行兩條路線清水岩線、彰南快線將於12月31日後停駛，南彰觀光工廠業者叫苦說交通不便，不利於發展觀光，希望能敗部...

民宅非法旅宿屢被檢舉開罰不理續營業 中市府今斷水電

台中巿西屯區逢甲商圈一處5層樓民宅，非法經營旅宿，已裁罰2次並勒令停業，但仍持續違法營業，觀旅局今會同相關單位，至現場強...

影／台中沙鹿區沙田停車場今啟用 明年二月底前免費停車

台中市沙鹿區沙田立體停車場今天啟用，可解決鄰近市區商圈和市場、對面的沙鹿光田醫院停車問題，沙田停車場也是台中海線首座立體...

梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取1840萬改善學校環境

台中市梧棲國中操場跑道年久失修，多處破損，已有師生被絆倒受傷，立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部體育署等單位會勘，總經費約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。