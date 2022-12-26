台灣好行南彰化路線最後一周 遊客做最後巡禮

彰化台灣好行兩條路線清水岩線、彰南快線將於12月31日後停駛，南彰觀光工廠業者叫苦說交通不便，不利於發展觀光，希望能敗部復活，甚至把觀光客從台中高鐵接來，彰化縣府城觀處表示，縣府會協調公車業者調整既有公車路線補足公車無法到的景點。

「真的希望能夠留下這條沒有公車、沒有交通車的南彰化清水岩台灣好行線」社頭鄉樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳說，昨天有團客因得知清水岩線即將停駛，還特別揪團來搭台灣好行清水岩線做最後巡禮，而且團客人數過多，中巴坐不下，還向客運公司事先連絡調度大巴，誰說南彰化清水岩線台灣好行沒遊客呢？

江珮斳說，南投的台灣好行一直在增加路線，為何南彰化保留不住台灣好行呢?南彰化因為公共運輸不便也會影響觀光，就有台北搭火車到社頭的遊客是從火車站走了近3公里到他們的觀光工廠買襪子，他們後來還出動員工自己的車載遊客到車站搭車，地方發展觀光，真的需要更方便的公共運輸，及公部門多行銷公共運輸。

台灣好行的清水岩線、彰南快線由員林客運營運，清水岩線從彰化高鐵出發行經台鐵田中站、清水岩溫泉區、清水岩寺、樂活襪之鄉博物館、福井鐵道文物館、台鐵社頭站、襪仔王觀光工廠等，彰南快線則往田中貓村、北斗老街、田尾公路花園、溪州公園等彰南知名景點。

員林客運副理陳得耀表示，南彰二條路線的台灣好行只開假日，但搭乘率還是很低，假日彰南快線一天8班，清水岩線一天6班，但經常一班車只有一人坐，一天載客不到10人，由於是跟觀光局提出哩程補助申請，有評比壓力，每次搭乘率都全省敬陪末座，會被檢討。

南彰二條路線的台灣好行開辦不久就遇到疫情，搭乘率更低，乘客更反映因班次不多，逛完一個景點，等下班車要等很久，無車可回，以致搭乘率難以提升，陳得耀說，其實可由縣府或鄉鎮公所向交通部申請補助民行小巴公車或幸福小黃以補不足，巡迴式的接送，才能提高搭乘率。