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台中圖書館上楓分館筆電區上午陽光強 文化局：評估加捲簾

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立圖書館上楓分館，靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，民眾抱怨電腦螢幕看不清楚。記者游振昇／攝影
台中市立圖書館上楓分館，靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，民眾抱怨電腦螢幕看不清楚。記者游振昇／攝影

台中市圖書館上楓分館今年啟用，吸引許多學生和民眾進館閱讀，有民眾抱怨靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，電腦螢幕看不清楚，無法坐在該區使用，筆電區形同虛設，文化局表示，市立圖書館將評估加裝捲簾，遮蔽陽光照射，維持閱讀環境品質。　

大雅區一名女子說，她利用假日早上到上楓分館，寬敞的空間很舒適，坐在筆電區打開電腦時，陽光從窗戶照射進，電腦螢幕完全看不清，筆電需要插座，又不能移往一般座位，只好回家；也有民眾說，上楓分館在社區大受好評，但偶有幼童在館內奔跑發出聲響，影響別人閱讀，希望工作人員加強宣導。

台中市府文化局表示，民眾反映上楓圖書館二樓筆電區，陽光強烈，致筆電螢幕看不清楚，市圖將評估加裝捲簾，遮蔽陽光照射問題，維持閱讀環境品質；而假日圖書館入館人數多，會加強配置志工人力並宣導及管理，也呼籲到館的家長，可協助教導並提醒小朋友閱讀禮儀。

台中市立圖書館上楓分館，靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，民眾抱怨電腦螢幕看不清楚。記者游振昇／攝影
台中市立圖書館上楓分館，靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，民眾抱怨電腦螢幕看不清楚。記者游振昇／攝影

圖書館 文化局 台中市

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