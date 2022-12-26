台中圖書館上楓分館筆電區上午陽光強 文化局：評估加捲簾

台中市立圖書館上楓分館今年啟用，吸引許多學生和民眾進館閱讀，有民眾抱怨靠牆筆電區上午陽光強烈，光線照射下，電腦螢幕看不清楚，無法坐在該區使用，筆電區形同虛設，文化局表示，市立圖書館將評估加裝捲簾，遮蔽陽光照射，維持閱讀環境品質。

大雅區一名女子說，她利用假日早上到上楓分館，寬敞的空間很舒適，坐在筆電區打開電腦時，陽光從窗戶照射進，電腦螢幕完全看不清，筆電需要插座，又不能移往一般座位，只好回家；也有民眾說，上楓分館在社區大受好評，但偶有幼童在館內奔跑發出聲響，影響別人閱讀，希望工作人員加強宣導。