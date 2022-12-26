亞大醫院引進單人高壓氧治療艙 助中風患者視力恢復

1名37歲髮型設計師日前中風住院，出院後卻發現視力沒有立體效果，工作時更是難以對焦，經諮詢醫師後安排高壓氧治療，約半個月後重新找回立體感。另名置換人工膝關節的老翁也在高壓氧治療後，手術傷口恢復快速，減輕術後疼痛問題，重拾生活品質。

亞洲大學附屬醫院日前引進兩台單人高壓氧治療艙，有別於傳統多人共用一艙，新機有獨立空間，患者無需面罩即可呼吸純氧，排除傳染風險。護理人員也可透過透明玻璃，直接觀察平躺患者情況，確認患者是否處於安全穩定狀態。

院長許永信在高壓氧中心成立儀式上說，高壓氧治療近年逐漸應用在一氧化碳中毒、突發性耳聾、腦創傷和腦中風的病人，搭配傳統治療，可發揮更佳效果，也提供病人更多治療選擇。

醫療副院長黃揆洲說，患者在艙內可吸到平常空氣8至15倍的氧氣，藉由血氧濃度增加，提升組織內的含氧量。除了使紅血球含氧量達飽和外，更能增加溶解於血漿中的氧氣，促進血管新生、活化受損部位組織；包括癌症患者因放射線造成的骨壞死或軟組織壞死，進而幫助傷口癒合及組織新生。

該名髮型設計師說，接受高壓氧治療，經過半個月10次療程，立體感找回來了，視野也變得與往常一樣清晰。另名患者在人工膝關節置換手術後，希望縮短術後傷口癒合的時間，於是接受完整高壓氧療程，順利讓傷口發炎程度降到最低，也幫助受損肌肉組織修復癒合，回診時十分滿意。