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民宅非法旅宿屢被檢舉開罰不理續營業 中市府今斷水電

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供
中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供

台中巿西屯區逢甲商圈一處5層樓民宅，非法經營旅宿，已裁罰2次並勒令停業，但仍持續違法營業，觀旅局今會同相關單位，至現場強制斷水斷電，保障旅客住宿安全。

北屯區今年7月，也爆出有不肖業者將休業補習班，改裝為非法民宿，內部陳設更遭網友形容如「難民營」，遭中市府稽查。觀旅局指出，今年截至昨天為止，稽查452家次，查獲非法經營161件，罰鍰累計共1739萬元。

觀旅局指出，聯合稽查小組持續稽查，發現西屯逢甲商圈一處5層樓民宅內，有業者非法經營旅宿，今年1月、11月依法勒令停業並分別裁罰10萬元。

據了解，該業者兩次裁罰、共20萬罰金已全數繳納，但仍目無法紀，持續非法經營，再遭民眾發現檢舉。中市觀旅局今依發展觀光條例、行政執行法等規定，會同相關單位，強制將該建物斷水斷電。

觀旅局指出，日租套房等非法旅宿業者，主打交通便利、鄰近商圈、低廉價格等條件，並在網路訂房平台刊登精緻裝潢的房間照片，吸引消費者入住；但業者往往為規避政府查緝，刊登資訊不完整，時有入住、訂房地點不同，實際房間狀況與刊登照片品質落差大，進而產生糾紛等。

日租套房等非法旅宿，皆已列入市府專案取締重點對象，有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告資料列管，除函文要求網路平台業者撤除下架，阻斷非法業者行銷管道。觀旅局也針對具合法條件的非法旅宿業，輔導其合法化，自2020年至今年11月底止，共輔導8家非法旅宿業。

觀旅局說，如發現有日租套房等非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實，裁罰金額10萬元以上者，經受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

觀旅局提醒，農曆春節將至，民眾出遊住宿可先至「台灣旅宿網」，查詢台中市或全國各地合法旅宿業，也可於現場投宿前，查看旅客接待處是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識牌，以保障自身權益與生命安全。

中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供
中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供
中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供
中市觀旅局今會同相關單位，將屢遭開罰卻持續營業的非法旅宿業者斷水斷電。圖／台中市政府提供

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