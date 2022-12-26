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影／台中沙鹿區沙田停車場今啟用 明年二月底前免費停車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區沙田立體停車場今天啟用，可解決鄰近市區商圈和市場、對面的沙鹿光田醫院停車問題，沙田停車場也是台中海線首座立體停車場，台中市副市長黃國榮今天宣布，明年2月底前，這座停車場可免費停車，讓大家幫忙宣傳停車場已啟用。

沙鹿沙田停車場位於沙鹿市區，有商圈和緊鄰沙鹿車站，對面是光田醫院與公有零售市場， 副市長黃國榮表示，這座停車場鄰近的土地分區使用型態，主要為商業及住宅用地，附近市集商業特性大多為區域性型態，也因緊靠台鐵沙鹿站，具有停車轉乘需求。

台中市交通局長葉昭甫表示，交通局因應停車需求，闢建地下1層、地上7層的沙田停車場，共提供186席汽車車位、92席機車車位，有助於提升當地停車供給，紓解商圈逛街車流，還能活化土地利用，進一步促進商圈發展，達到三贏效果。

沙田停車場出入口位於沙田路光田醫院正對面，附近有醫院、市場、車站，加上當地人口增加，停車需求大，地方期待停車場完工營運，黃國榮在今天的啟用典禮中宣布，第一階段為了讓民眾熟悉停車場環境，即日起到明年2月28日止期間為試營運模式，暫免收費，現場一片掌聲。

第二階段從明年3月1日起，由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，以每30分鐘收費15元計時費用，停車場24小時均有駐點人員提供服務，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。

交通局長葉昭甫表示，沙田停車場在汽、機車出入口設置主題為「樂遊」的公共藝術，兩座以車子造型雕塑的作品，車型外框主體由不鏽鋼材打造，分別搭配黑色花崗岩車輪，車側皆延伸出座椅，可提供民眾在此休憩或聊天。

今天的啟用儀式黃國榮主持，副議長顏莉敏、議員王立任、楊典忠、前立委顏寛恒和前沙鹿鎮長蘇麗華等人參加，地方人士也到場。

台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影
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台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區沙田停車場今天啟用 ，可解決附近交通和停車問題，明年二月底前免費停車。記者游振昇／攝影

停車場 台中市 卡通

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