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梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取1840萬改善學校環境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲國中操場年久失修，立法院副院長蔡其昌爭取1840萬改善學校環境，他和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市梧棲國中操場年久失修，立法院副院長蔡其昌爭取1840萬改善學校環境，他和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影

台中市梧棲國中操場跑道年久失修，多處破損，已有師生被絆倒受傷，立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部體育署等單位會勘，總經費約1840萬元，預計明年4月動工，工程期約240日曆天完成，預計明年12月31日前完成。

體育署育組副組長潘婉馨、台中市議員王立任、楊典忠、台中政府教育局體健科科長李有峻、梧棲國中校長周宗正、家長會長紀黎瓊、梧棲區中和里里長林淑貞等人今天共同會勘。

立法院副院長蔡其昌表示，梧棲國中是海線的體育重點學校，歷年來培育出許多在體育成績上非常優秀的選手、國手，但是學校跑道年久失修，為了學生安全做許多補土，看到跑道的狀況仍糟糕，這一次爭取了1800多萬，由中央來負擔經費支出，以合成橡膠將梧棲國中的跑道翻新，提供孩子一個好的訓練環境，讓學生能夠在安全的環境下學習，也希望他們的體育成績能夠越來越好。

蔡其昌說，這次也會一併理跳遠、鏈球的場地，梧棲國中周邊有許多的居民閒暇之餘也會到學校操場進行運動，也顧及到社區喜歡運動市民朋友的安全，希望提供大家更舒適更休閒的運動環境，他感謝市議員王立任、楊典忠今天一起爭取相關預算，還有學校的家長會也非常關心，希望明年能夠盡快發包完工。

台中市議員王立任、楊典忠表示，感謝副院長蔡其昌今天協助爭取相關預算，替海線的孩子改善學校環境；梧棲國中是梧棲區歷史最悠久的國中，雖然學生數減少，但體育成績的表現卻是越來越優秀，這次爭取經費就是希望未來能培育出更優秀的選手，也感謝體育署願意協助經費的補助，若有需要地方配合款的協助，兩位議員也會盡力在市議會爭取、協調。

教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨表示，此次計劃總經費約為1840萬元，將進行既有PU跑道及基礎挖除運棄，跳遠區整修及鏈球場整修、中央草皮區整修及新設排水溝，預計明年4月動工，工程期約240日曆天完成。

台中市梧棲國中操場年久失修，立法院副院長蔡其昌爭取1840萬改善學校環境，他和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影
台中市梧棲國中操場年久失修，立法院副院長蔡其昌爭取1840萬改善學校環境，他和相關單位今天會勘。記者游振昇／攝影

梧棲 蔡其昌

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