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城市色彩美學 彰化府前廣場彩繪階梯換新妝

中央社／ 彰化26日電

由藝術家楊惟竹率領彰化藝術高中同學，以聯合國永續發展目標為主題彩繪彰化縣府前廣場階梯今天啟用。縣長王惠美說，結合城市治理及永續發展，讓色彩成為城市治理關鍵元素。

上午府前廣場這項SDGs創作彩繪階梯換新妝活動，由王惠美主持啟用，這項創作由楊惟竹團隊以彰顯SDGs的色彩及符號進行創作彩繪，在地彰化藝術高中師生共同參與，一同完成城市再生改變魅力。

楊惟竹接受媒體聯訪指出，彩繪主題結合消除貧窮、終止飢餓，以及良好健康與社會福利等17項聯合國永續發展目標，延伸設計主軸，使用顏色結合城市意象進行彩繪。

王惠美表示，過去府前廣場較老舊，這次彩繪創作把城市治理及聯合國發布17項永續發展目標(SDGs)，打造城市品牌吸引力，讓色彩不只是城市美學的化妝師，更是城市治理關鍵元素，也讓即將邁入建縣300年的彰化再生且新生。縣政府帶頭推廣城市美學，展現彰化在城市永續發展上的無限可能，歡迎大家來府前廣場感受城市改變魅力。

王惠美說，「不怕沒人材，就怕沒舞台」，縣內有許多優質團隊，在這次公民參與公共創作上，縣府提供青年藝術家舞台，讓青年的創意結合永續發展議題發揮在公共創新上，透過讓在地青年一起來參與倍具意義。

王惠美

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