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台中首場府外活動 王育敏：扮演好副市長 不必有太多政治連想

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。記者黃寅／攝影
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。記者黃寅／攝影

前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。雖然是第一次參加府外的市政活動，但她致詞流暢，全程不忘宣揚盧秀燕的理念和政績，連活動流程亦比照盧的方式進行，表現得宜。

王育敏在建設局長陳大田和大肚區長楊明坤陪同下抵達會場，一一和在場人士打招呼、交換名片，接著坐定觀看山陽國小小朋友的太鼓隊表揚。她隨著鼓聲頻頻點頭，手指還輕輕的點著節拍，並在鼓聲結束後激動的起立鼓掌，並轉身向陳大田說，「真的好專業！」

王育敏致詞時說明大肚兒少家庭福利館的興建動機和市府的公托等政策，接著比照盧秀燕現場和民眾玩起有獎徵答，邀請來賓時，還不忘把立院老同事、前立委顏寬恒邀上台。動土時，她和兩位山陽國小太鼓隊的小朋友一起用鏟，並頻頻和小朋友互動。

受訪時，王育敏說，外界對她接任副市長不必有太多政治上的連想，她過去就是從事社會福利工作，台中在推動社會福工作上正好符合她的專業，所以現在會全心扮演好副市長的角色，全力協助盧秀燕，把台中市打造成更幸福、 宜居的城市。

王育敏也說，她是東海大學畢業，研究所也是東海大學，對台中有一定的情感，今天台中的天氣非常好，這就是台中的天氣，加上盧秀燕把台中的空汙整治的非常好，所以台中有獨特的、好的條件，可以歡迎更多人來這裡定居、工作。台中現在有全台第二多人口，未來躍升為國際級的大都會指日可待，她很高興有這個機會可以來到台中市政府，跟所有努力、專業的同仁一起打拚。

王育敏說，大肚兒少家庭福利館興建完成後，台中市的公托增加至30所，市府全心全力提供給年輕朋友更好的生養環境，也鼓勵更多年輕朋友可以來台中定居、工作、生小孩。兒少家庭福利館一樓是親子館，二樓是托嬰中心，三樓是家庭福利中心，提供60名0到2歲嬰幼兒托育服務。

陳大田說，福利館位在教育局轄管的台紙段35號土地內，也就是大德一街66號旁，總經費1億1千3百多萬元興建，預計後年完工。

台中市副市長王育敏（中）第一次參加府外活動，和會場人士打招呼。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏（中）第一次參加府外活動，和會場人士打招呼。記者黃寅／攝影
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。記者黃寅／攝影
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。記者黃寅／攝影
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮，並在動土前上香。記者黃寅／攝影
前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮，並在動土前上香。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏把立院老同事、前立委顏寬恒邀上台，一起玩有獎徵答。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏把立院老同事、前立委顏寬恒邀上台，一起玩有獎徵答。記者黃寅／攝影
台中市大肚兒少家庭福利館位在教育局轄管的台紙段35號土地內，也就是大德一街66號旁，總經費1億1千3百多萬元興建，預計後年完工。記者黃寅／攝影
台中市大肚兒少家庭福利館位在教育局轄管的台紙段35號土地內，也就是大德一街66號旁，總經費1億1千3百多萬元興建，預計後年完工。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏（左）第一次參加府外活動，和地方人士交換名片。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏（左）第一次參加府外活動，和地方人士交換名片。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏（右二）觀看山陽國小小朋友的太鼓隊表揚，在鼓聲結束後激動的起立鼓掌。記者黃寅／攝影
台中市副市長王育敏（右二）觀看山陽國小小朋友的太鼓隊表揚，在鼓聲結束後激動的起立鼓掌。記者黃寅／攝影

王育敏 盧秀燕

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