梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取千萬改善

台中市梧棲國中培育出許多體育選手，但操場跑道長年風吹雨打、多處破損，除造成師生常被絆倒、逢雨積水，立法院副院長蔡其昌爭取中央補助翻新跑道，提供好的訓練環境。

蔡其昌今天邀集教育部體育署學校體育組、民進黨籍台中市議員王立任、楊典忠、台中政府教育局等人前往梧棲國中會勘。並爭取中央補助新台幣1840萬，讓梧棲國中師生在使用跑道時更安全，提升學生上課品質。

蔡其昌表示，梧棲國中是海線的體育重點學校，歷年培育出許多在成績優秀的體育選手、國手，學校跑道年久失修，為了學生安全做了許多補土工作，不過跑道的狀況仍舊非常糟糕。所以爭取中央經費，以合成橡膠將梧棲國中的跑道翻新，提供孩子一個好的訓練環境。

王立任、楊典忠表示，梧棲國中是梧棲區歷史最悠久的國中，雖然學生數減少，但體育成績的表現卻是越來越優秀，爭取經費修建場地，希望未來能培育出更多優秀的選手。

教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨表示，這次計劃總經費約1840萬，將進行既有PU跑道及基礎挖除運棄、跳遠區整修及鏈球場整修、中央草皮區整修及新設排水溝，民國112年4月動工，預計112年12月31日前完成。