快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取千萬改善

中央社／ 台中26日電
台中市梧棲國中操場跑道長年風吹雨打，多處破損，造成師生常被絆倒、逢雨積水，立法院副院長蔡其昌（右3）26日前往會勘，爭取中央經費整修。 中央社
台中市梧棲國中操場跑道長年風吹雨打，多處破損，造成師生常被絆倒、逢雨積水，立法院副院長蔡其昌（右3）26日前往會勘，爭取中央經費整修。 中央社

台中市梧棲國中培育出許多體育選手，但操場跑道長年風吹雨打、多處破損，除造成師生常被絆倒、逢雨積水，立法院副院長蔡其昌爭取中央補助翻新跑道，提供好的訓練環境。

蔡其昌今天邀集教育部體育署學校體育組、民進黨籍台中市議員王立任、楊典忠、台中政府教育局等人前往梧棲國中會勘。並爭取中央補助新台幣1840萬，讓梧棲國中師生在使用跑道時更安全，提升學生上課品質。

蔡其昌表示，梧棲國中是海線的體育重點學校，歷年培育出許多在成績優秀的體育選手、國手，學校跑道年久失修，為了學生安全做了許多補土工作，不過跑道的狀況仍舊非常糟糕。所以爭取中央經費，以合成橡膠將梧棲國中的跑道翻新，提供孩子一個好的訓練環境。

王立任、楊典忠表示，梧棲國中是梧棲區歷史最悠久的國中，雖然學生數減少，但體育成績的表現卻是越來越優秀，爭取經費修建場地，希望未來能培育出更多優秀的選手。

教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨表示，這次計劃總經費約1840萬，將進行既有PU跑道及基礎挖除運棄、跳遠區整修及鏈球場整修、中央草皮區整修及新設排水溝，民國112年4月動工，預計112年12月31日前完成。

梧棲 蔡其昌

延伸閱讀

影／第三位台中副市長是顏寬恒？蔡其昌：勿淪政治酬庸

蔡其昌爭取補助2584萬 大甲華龍國小、順天國小新建和改建

影／民進黨選後檢討 蔡其昌：會彙整出整體方向

盧秀燕3度為黃敏惠站台 蔡其昌陪李俊俋車掃

相關新聞

台中客運司機拒載又打人 交通局：罰3萬列評鑑扣點

台中客運公車司機辱罵行動緩慢的年長乘客，車上香港女子抱不平，遭司機開車推撞及毆打。台中市政府交通局今調閱相關錄影帶，司機...

影／第三位台中副市長是顏寬恒？蔡其昌：勿淪政治酬庸

台中市長盧秀燕昨天就職，外傳前立委顏寬恒是第三位副市長人選，立法院副院長蔡其昌今天說，人事權是市長的權責，站在市民角度，...

台中首場府外活動 王育敏：扮演好副市長 不必有太多政治連想

前立委王育敏接任台中市副市長後，上午代表市長盧秀燕主持大肚兒少家庭福利館動土典禮。雖然是第一次參加府外的市政活動，但她致...

梧棲國中操場年久失修 蔡其昌爭取千萬改善

台中市梧棲國中培育出許多體育選手，但操場跑道長年風吹雨打、多處破損，除造成師生常被絆倒、逢雨積水，立法院副院長蔡其昌爭取...

流標8次…南投新建殯儀館終於發包 估2025年完工

南投縣立殯儀館使用逾40年，設施老舊，現有禮廳、靈堂、冰櫃等殯葬空間也不足，縣府籌措近4億元規畫改善新建為生命禮儀園區，...

中市數位治理局 昨揭牌

台中市政府新成立第30個局處數位治理局，台中市長盧秀燕昨天揭牌成立，首任局長為原研考會專委林谷隆。盧秀燕說，要推動市政數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。