流標8次 南投新建殯儀館終於發包 估2025年完工

南投縣立殯儀館使用逾40年，設施老舊，現有禮廳、靈堂、冰櫃等殯葬空間也不足，縣府籌措近4億元規畫改善新建為生命禮儀園區，但受國際原物料上漲，新建工程歷經8次流標，近期總算順利發包並動土，2025年5月可望完工。

縣府指出，南投殯儀館於1981年啟用，使用至今已41年，館內僅有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，供治喪家屬申請使用，但隨國人喪儀觀念改變，民眾逐漸轉往殯儀館治喪，空間經常不敷使用，每逢民俗旺日更是供不應求。

民政處表示，經統計，南投殯儀館每年使用人數將近1000人，治喪家屬則數以萬計，加上民眾申請殯儀館停靈，習慣使用獨立空間的靈堂，但館內獨立靈堂僅12間，無法滿足民眾需求，只能暫增闢臨時停靈區，3年前也為此規畫擴建空間。

但南投縣殯儀館新建工程自2020年起辦理招標，卻受疫情、建材及國際原物料價格上漲等影響，歷經8次流標，直至今年才順利發包，且趕在年底前動土，盼加速興建符合現代化機能的生命禮儀園區，並預計在2025年5月完工。

縣府表示，該殯儀館新建工程由縣府籌措3億9665萬元經費，利用現有殯儀館旁東側土地規畫生命禮儀園區，而其基地面積達8050平方公尺，園區內將興建服務中心、祭祀大樓及大體中心共3棟建物，並提供60格以上汽機車停車格。