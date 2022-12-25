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台中公車司機爆辱罵長者！港女抱不平反被開車推撞毆打 市府將調查

中央社／ 台中25日電
台中一名公車司機被網友爆料，辱罵行動緩慢的年長乘客，有香港女子為長者抱不平，竟遭司機開車推撞及毆打。圖為示意圖。圖／台中市交通局提供
台中一名公車司機被網友爆料，辱罵行動緩慢的年長乘客，有香港女子為長者抱不平，竟遭司機開車推撞及毆打。圖為示意圖。圖／台中市交通局提供

台中一名公車司機被網友爆料，辱罵行動緩慢的年長乘客，有香港女子為長者抱不平，竟遭司機開車推撞及毆打，台中市交通局今天表示，將調閱影帶釐清事發過程，絕不寬貸。

有網友在「爆料公社」轉發一名住在台中的香港籍女子的貼文，這名女子在文中指出，於22日搭乘公車時，有年長乘客行動較緩慢，稍微耽誤了司機開車時間，長者還沒坐下來，司機就破口大罵，指責「像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送！」

香港女子於是回應「司機你閉嘴吧！你從阿北上車罵到下車，一直說這些讓老人家難堪的話到底有什麼用？」沒想到司機竟在阿北要下車的車站僅20公尺距離，拒絕開車，並用很大的聲浪講電話，訛稱汽車壞掉，然後把所有乘客轟下車。

由於阿北不良於行，她扶著阿北過馬路後回頭一看，發現司機企圖開車離開，她即站到公車前說，「你不是報稱公車壞掉了嗎？我和你在這裡等公司的人來。」

香港女子表示，不料司機將車往前駛，直至撞到她都沒有停下來，將她推後一段小距離後，司機直接下車，對她毆打，把她推跌幾次，她後來哭著到醫院驗傷、到派出所備案，司機和公司代表到派出所提出調解，司機又是下跪又是鞠躬，讓她心軟了，以新台幣6000元和解，區區6000元讓她放棄對司機的法律追究，也連帶放棄向公司爭取賠償，她為自己的無知感到可悲。

香港女子表示，不料司機將車往前駛，直至撞到她都沒有停下來，將她推後一段小距離後，司機直接下車，對她毆打，把她推跌幾次，她後來哭著到醫院驗傷、到派出所備案。圖／翻攝自香港女子臉書
香港女子表示，不料司機將車往前駛，直至撞到她都沒有停下來，將她推後一段小距離後，司機直接下車，對她毆打，把她推跌幾次，她後來哭著到醫院驗傷、到派出所備案。圖／翻攝自香港女子臉書

對此，台中市交通局指出，經查此案為22日上午台中客運290路駕駛員執勤時疑有不當舉止，交通局已要求台中客運調閱事發班次的影帶，以釐清事發過程，駕駛員如確實有言詞不當或出手打人行為，交通局絕不寬貸，將依照乘車補助契約最高可處分台中客運3萬元，並納入公車評鑑扣點，此將影響後續業者虧損補貼額度。

市府指出，雖然當事人已與司機初步達成和解，若後續民眾有提出需求，市府也將提供相關行政協助，維護乘客必要權益。

對於台中公車司機日前發生罵印度人後，這次又發生打香港人行為，交通局表示，大眾運輸服務品質不容忽視，將持續督導並要求客運業者提升服務品質，並不定期稽查，以維護乘客乘車安全與權益。

香港 爆料公社 台中市

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