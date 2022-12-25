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台中市第30個部會登場 「數位治理局」今揭牌成立

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市政府數位治理局今揭牌成立。記者劉柏均／攝影
台中市政府數位治理局今揭牌成立。記者劉柏均／攝影

台中「數位治理局」今揭牌成立，成為市府第30個部會局處，由原研考會專委林谷隆出任局長，未來將推動「市政數位化」、「消弭資訊落差」等施政方針；市長盧秀燕說，中央今年成立數位發展部台中市也跟進呼應中央政策，盼未來讓整座城市智慧化發展、治理。

中市數位治理局為市府一級機關，整併原資訊中心，以「市政數位化」、「消弭資訊落差」兩大方針，規畫含創新服務、數位匯流、整合應用、系統規劃科等4科，整合市府各局處數位服務，專責推動市政數位需求、提升數位為民服務品質。

盧秀燕將成立數位局列為競選連任政見之一，盧指出，中央也於今年8月成立數位發展部，台中現智慧化服務分散各局處，需要整合，也呼應中央政策，成立數位局，強調「說到做到，兌現政見」。

盧強調，不希望城市智慧治理，被錯誤資訊認定，汙名化為「網軍」，擔心城市智慧治理需求與發展不被好好看待，科技使用需要法治，不能搞成網軍，不然就該於選前成立數位局，希望沒有政治情況下成立，才於選後揭牌。

局長林谷隆說，未來數位局將強化市府線上便民服務、市府資通安全等，也以使用者體驗角度，提供順暢、穩定的無線網路服務，優化市府網頁，結合產、學界量能，推進台中智慧城市發展及治理。

副議長顏莉敏表示，行政部門跨局處溝通非常重要，希望這樣橫向溝通，能將資源整合一起，數位治理做得好，台中也會進步、發展更快，期許數位治理局可以帶領台中市進步。

林谷隆曾任研考會專委、資策會副總幹事、影視發展基金會副執行長等，協助市府數位匯流、防疫資訊整合等跨局處協調業務；副局長由原中市資訊中心主任黃惠敏升任，主任秘書則由原法制局專委沈志蒼擔任。

台中市副議長顏莉敏說，盼治理局能整合市府資源，數位治理做得好，台中也會進步、發展更快，帶領台中市進步。記者劉柏均／攝影
台中市副議長顏莉敏說，盼治理局能整合市府資源，數位治理做得好，台中也會進步、發展更快，帶領台中市進步。記者劉柏均／攝影
台中市政府數位治理局今成立，局長林谷隆(中)、市長盧秀燕(左)、副市長王育敏(右)出席揭牌。記者劉柏均／攝影
台中市政府數位治理局今成立，局長林谷隆(中)、市長盧秀燕(左)、副市長王育敏(右)出席揭牌。記者劉柏均／攝影
林谷隆曾任研考會專委，協助市府數位匯流、防疫資訊整合等跨局處協調業務，今出任數位治理局局長。記者劉柏均／攝影
林谷隆曾任研考會專委，協助市府數位匯流、防疫資訊整合等跨局處協調業務，今出任數位治理局局長。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，目前智慧化服務分散各局處，需要整合，也呼應中央政策，成立數位局。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，目前智慧化服務分散各局處，需要整合，也呼應中央政策，成立數位局。記者劉柏均／攝影

數位發展部 盧秀燕 台中市

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