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追思曾聖光祈禱音樂會 曾道雄：有勇敢人民才能避戰

中央社／ 南投25日電

「勇者上陣」追思曾聖光祈禱音樂會，今天下午在南投埔里紙教堂舉行；總統府資政曾道雄指出，曾聖光告訴大家，要有勇敢的人民，才能避免戰爭，面對敵人如果軟化投降，就會被壓迫。

花蓮青年曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死沙場，「勇者上陣」追思曾聖光祈禱音樂會下午在南投縣埔里鎮紙教堂舉行，而音樂會由媒體人溫紳發起，曾道雄擔任製作人，曾聖光的媽媽也應邀出席音樂會。

溫紳致詞時說，台灣有一批年輕人飛到烏克蘭擔任志願軍，讓人遺憾的是在今年11月聽到不幸消息，而東亞人參加烏克蘭戰爭流下的第一滴血就是曾聖光，他要感謝曾母培養出一名優秀青年，讓國際媒體注意到在烽火連天的烏克蘭，有來自台灣的曾聖光投入戰役。

溫紳表示，曾聖光讓世人知道，台灣目前也面臨跟烏克蘭類似境遇，台灣人絕對不怕死，也絕對站在正義公理的這一方；而籌備這場音樂會前後不到10天，加入音樂會的工作人員及演出者都是被曾聖光的精神感動，台灣有曾聖光這樣的英雄，應引以為傲。

曾道雄接受中央社記者訪問時指出，曾聖光告訴大家，要有勇敢的人民，才能避免戰爭，面對敵人如果軟化投降，就會被壓迫，國力越強，才能避免戰爭。

曾聖光母親則說，前幾天才接到通知說有人要幫曾聖光辦追思音樂會，為表達感謝，她特別從花蓮趕到南投參加音樂會。

而在音樂會上，主辦單位安排3名舞者演出「生命燦爛之舞：獻給曾聖光」等舞作，也有女高音獨唱及小提琴獨奏等節目，期盼藉由歌曲與音樂，緬懷台灣勇士曾聖光。

曾聖光 音樂會 烏克蘭

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