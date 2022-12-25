奉獻20年 台中市港藝中心志工隊授證 表揚服務績優志工

台中市港區藝術中心今天舉行111年度志工服務隊表揚暨112年度授證典禮，共表揚201人次及授證197名志工，該中心總服務時數逾2萬6千小時，獲得「衛生福利部志願服務獎」1座銀牌獎、1座銅牌獎。

台中市文化局副局長曾能汀表示，港區藝術中心自民國89年成立至今邁入第23年，今年請工藝家林芳仕與其妻陳璐昂設計20年服務獎牌，以「純粹」為民服務的設計理念製作獨一無二的琉璃獎牌，頒發37名志願服務20年以上夥伴。

志工們20年來持續服務熱誠，志工羅楊秀鳳即使車禍腳部受傷，依然裹著紗布至中心服務，她服務時數累積至今達1萬8500小時。

甫榮獲111年度「文化部第29屆全國績優文化志工獎勵」銅質獎的曾桂梅表示，她當初選擇當志工是想延續在教與學中的快樂，獲獎是肯定也是驚喜，曾桂梅在台中市海線社區大學陶藝班習陶20年，多次提供自己的陶藝作品參與志工聯展，讓展覽更加豐富與多元，更期勉自己能「行有餘力，樂在其中」。