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醫師扮耶誕老人 病房區吹奏樂器 也送禮物給病人
今天是耶誕節，童綜合醫院緩和療護諮詢中心團隊舉辦耶誕音樂會活動，由家庭醫學科醫師盧敬文扮成耶誕老人，到病房區吹奏長笛，並送耶誕小禮給病人，希望舒緩病人的心情。
盧敬文吹奏大家熟悉的歌曲，如淚光閃閃、First love和美女與野獸的主題旋律，讓在場聆聽的病人都隨著柔美的曲調而感到溫暖，有人會隨著音樂擺動或一起唱，今天的耶誕音樂會活動，病人與家屬們都肯定。
盧敬文與團隊成員也到病房贈送耶誕小禮給病人，提供可愛的耶誕飾品，大家一起配戴拍照，讓病人也感染耶誕歡樂氣氛，感受到大家的祝福與鼓勵，有病人露出燦爛笑容。
童綜合醫院安寧緩和療護團隊包含醫師、護理師、營養師、諮商心理師、社工師、芳療師、靈性關懷師、藝術治療師、志工等，提供病人及家屬完善的照護，給予全人、全家、全程、全隊、全社區的五全整體照顧，提升末期病人生命品質。
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