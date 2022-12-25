醫師扮耶誕老人 病房區吹奏樂器 也送禮物給病人

今天是耶誕節，童綜合醫院緩和療護諮詢中心團隊舉辦耶誕音樂會活動，由家庭醫學科醫師盧敬文扮成耶誕老人，到病房區吹奏長笛，並送耶誕小禮給病人，希望舒緩病人的心情。

盧敬文吹奏大家熟悉的歌曲，如淚光閃閃、First love和美女與野獸的主題旋律，讓在場聆聽的病人都隨著柔美的曲調而感到溫暖，有人會隨著音樂擺動或一起唱，今天的耶誕音樂會活動，病人與家屬們都肯定。

盧敬文與團隊成員也到病房贈送耶誕小禮給病人，提供可愛的耶誕飾品，大家一起配戴拍照，讓病人也感染耶誕歡樂氣氛，感受到大家的祝福與鼓勵，有病人露出燦爛笑容。