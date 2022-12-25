2022矽品半程馬拉松 近7千人跑在耶誕歌聲中

「2022矽品半程馬拉松-迎風挑戰」今天清晨從台中市北屯區廍子公園出發，近7000人參加，在耶誕節歡樂歌聲中開跑，由惠明盲校樂團演唱耶誕歌曲，現場充滿節慶氣氛。

矽品精密注重員工工作之餘的休閒生活，昨晚在潭子國小舉辦「藝想矽世界」紙風車表演「巫頂環遊世界」藝文活動，今天清晨舉辦半程馬拉松，在廍子公園前出發。

矽品半程馬拉松分為三組，分別是半馬組21公里、挑戰組10公里、樂活組5公里，總獎金15萬元，吸引許多好手挑戰，除了豐厚獎金，還提供實用的伴手禮。

除了路跑活動，活動會場也準備各式各樣的活動，選手參賽後可一起同歡耶誕節，有美食、小丑表演、樂團LIVE演唱、遊戲、發糖果與摸彩活動等。