台中市和平區民代表會正副主席選舉 陳志勇、楊淑青連任

台中市和平區民代表今天宣誓就職，並選出正副主席，開票結果，由代表陳志勇當選第3屆和平區民代表主席，他得6票、吳天佑4票、廢票1票；副主席由代表楊淑青當選，她得6票、羅進玉5票，正副主席都是連任。

台中市和平區是原住民自治區，有11席區民代表，今天在區民代表會宣誓就職，並投票選舉正副主席，這次選舉11席有8席連任，陳宥彤、葛榮正和詹森是新任代表。

今天就職代表第一選區陳志勇、蕭有祥、徐裕傑、陳宥彤、葛榮正；第二選區楊淑青、羅清輝、吳天祐；第三選區林吉財、羅進玉、詹森等11人。