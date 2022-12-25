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台中市和平區民代表會正副主席選舉 陳志勇、楊淑青連任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇（右）和楊淑青連任。圖／民眾提供
台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇（右）和楊淑青連任。圖／民眾提供

台中市和平區民代表今天宣誓就職，並選出正副主席，開票結果，由代表陳志勇當選第3屆和平區民代表主席，他得6票、吳天佑4票、廢票1票；副主席由代表楊淑青當選，她得6票、羅進玉5票，正副主席都是連任。

台中市和平區是原住民自治區，有11席區民代表，今天在區民代表會宣誓就職，並投票選舉正副主席，這次選舉11席有8席連任，陳宥彤、葛榮正和詹森是新任代表。

今天就職代表第一選區陳志勇、蕭有祥、徐裕傑、陳宥彤、葛榮正；第二選區楊淑青、羅清輝、吳天祐；第三選區林吉財、羅進玉、詹森等11人。

陳志勇和楊淑青當選正副主席後宣誓就職，陳志勇致詞表示，將以為民喉舌、為民服務的精神，尋求和平區民的福祉，積極扮演溝通協調角色，以公正超然的立場主持會議，提升會議功能，也期待代表齊心協力向各級政府機關爭取經費，為和平區共同打拚，做好監督制衡，促進所會和諧，繁榮地方建設。

台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇（右）和楊淑青連任。圖／民眾提供
台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇（右）和楊淑青連任。圖／民眾提供
台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇和楊淑青連任。圖／民眾提供
台中市和平區民代表會今天舉行正副主席選舉，陳志勇和楊淑青連任。圖／民眾提供

台中市 原住民

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