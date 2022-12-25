善心人為賣刮刮樂身障女送熱飲 飲料店員暖心升級大杯

昨晚平安夜天氣很冷，台中市大雅區有人分享昨晚的溫暖畫面，他看到一名身障女孩賣刮刮樂和小餅乾，天冷生意不好，他捧場買刮刮樂和小餅乾，經過飲料店想買熱飲給身障女孩喝，自己口袋只剩35元，一名男店員聽到對方買飲料要送身障者後，當場免費熱飲升級大杯，送飲料者說感動，他將故事PO網，感動更多人。

這名善心人士昨晚在大雅地方社群臉書PO文說，「我想要跟大雅人，好好讚揚這樣在地的人情味」，他昨晚經大雅附近黃昏市場時，在入口的機車停車位旁，看到一名騎三輪車的身心障礙小女生，在門口賣刮刮樂和小餅乾，可能天冷，她的生意不好。

PO文者說，他跟女孩捧場買刮刮樂和小餅乾時，看她手凍到連找錢都很吃力，他經過一家功夫茶飲料店時，想買杯熱茶請女孩喝，但結帳時，才發現口袋只剩35元，他的小孩在車上，心想再去領錢也不方便，因此問店員，有沒有35元的熱奶茶。

店員回答，奶茶小杯是40元，店員看對方掏出35元，以為錢有困難，就回說「沒關係，算35元就好」，PO文者謝謝店員，也說明想買熱飲情況，男店員聽到後就直接說，要幫忙升級為大杯。

PO文者說，「真的很謝謝他在這杯熱奶茶裡，額外添加了人情味，不只溫暖了那位身障朋友寒冷的手，也溫暖了我的心，我再次於此為自己，也為那位身障朋友跟您說一聲，謝謝您的善念，在今晚寒冷的平安夜裡，讓2個陌生人的心裡感到溫暖」。

他說，以後一定會常去捧場這家飲料店，他寫著「我個人其實是在長大後，才堅信這世上真的有無私的耶誕老人，並且大家在成長的過程，也一定都曾遇過也曾扮演過，這種耶誕老人的名字，就叫做貴人」。

這段故事也感動很多大雅人，在文章下方留言按讚，感謝這段暖心故事，也有許多人說，一定要去捧場買女孩的小餅乾，和男店員飲料店的飲料。