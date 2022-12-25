彰化歲末演唱會耶誕夜開唱 480秒煙火嗨到最高點

彰化歲末演唱會耶誕夜在彰化縣立體育場歡樂登場，彰化縣長王惠美表示，今天是縣政府連續4年舉辦的歲末演唱會，同時也是平安夜，明天是耶誕節，也是縣市首長與地方首長就職的日子，未來新的一年，要讓鄉親看見縣府的努力，逐步推動各項政策，讓鄉親能夠在彰化這塊土地上發光發熱。

王惠美也指出， 今年的彰化歲末演唱會特別熱鬧、特別嗨，有年輕朋友喜歡的偶像、也有婆婆媽媽喜歡的師奶級歌手，也有四五年級熟悉的實力派歌手，為大家帶來膾炙人口的好歌，唱出每個不同世代的「青春」記憶，讓現場嗨到最高點。