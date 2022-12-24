彰化首隻正式校犬今亮相 戴校帽萌樣人氣爆表
彰化縣今天有多所學校舉辦校慶，校友、家長會和社區民眾紛紛送禮祝賀，大村鄉村上國小收到一隻柯基犬，是眾校之中最特別的校慶禮物，村上將訓練柯基犬輔助生命教育的教學，成為縣內第一隻「登記有案」的校犬。
村上國小隔著過溝排水毗鄰台一線，今天慶祝創校101年，同時舉行學校與台一線之間的橋面拓寬落成典禮，原來橋面15公尺，縣政府補助拓寬為30公尺，大幅提高家長接送便利性及學童通學安全，家長無不額手稱慶。
學校舉辦校慶，除了收到現金賀儀，最常見的收到花圈、蘭花盆景、羅馬柱、毛巾香皂及各種用品，村上國小今天收到一家犬舍贈送柯基犬，柯基犬種因受英國已故女王伊麗莎白二世鍾愛而名噪一時，又稱女王犬，小朋友見到樂壞了，爭相逗弄牠。
校長黃宏田說，贈送柯基犬的是他朋友，認同藉由小動物實施生命教育可收到較好效果，所以送柯基犬給村上當校犬，家長會贊助每年3萬元養育及注射疫苗費用，學校將委託專人訓練柯基犬作為生命教育的狗，也會帶到資源班陪伴小朋友，因為狗會老化，所以植入晶片登記飼主是他，必要時接手照顧，但血統證明書登載所有人是村上國小。
村上國小還收到東北扶輪社捐贈農業資材，在校園一隅開墾約10坪「耕讀園」，老師教導學童種植青蔥、草莓、高麗菜和咖啡樹等農作物，今天食農教育園區揭牌。黃宏田表示，將教導學童動手做，也會從農事教育培養孩子耐心等待。
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