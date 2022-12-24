影／全台最高海拔跨年與元旦升旗 台中谷關梨山雙主場倒數

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為谷關地區燈區。記者林佩均／攝影
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為谷關地區燈區。記者林佩均／攝影

全台最高海拔跨年與元旦升旗。參山國家風景處與和平區公所於12月31日，在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，邀請Amuyi呂薔、盧學叡等歌手倒數迎新年。2023年元旦迎梨山曙光，上午8時梨山賓館前廣場參加全台最高海拔升旗典禮，現場限量發放紀念圍巾、國旗口罩及小國旗，參山處發送限量黑熊暖暖包，暖手更暖心。

和平區長吳萬福指出，雙主場跨年晚會將在12月31日晚上7時30分同步登場，谷關場將在「谷關台電下谷關會館前廣場」舉行，邀請曾入圍金曲新人獎及國語女歌手的泰雅族歌手Amuyi呂薔擔任跨年壓軸佳賓，還有在地泰雅好聲音黃晉亞、哈斯哈斯樂團，及傳承泰雅傳統歌謠舞蹈的泰好玩與魔術師小魔輪流演出。

梨山場在「梨山賓館前廣場」舉行，由知名歌手及入圍金鐘主持的盧學叡擔綱跨年壓軸演出，邀請梨山實力派原音團隊資給力樂團、山羊樂團，以及原舞團隊RAKA原靈舞團與魔術師阿樂帶來系列精彩演出。

吳萬福說明，二場跨年晚會皆安排驚喜抽獎，民眾憑身分證可免費兌換摸彩券1張，當天將抽出40吋電視、平板電腦等多項大獎。

參山處長曹忠猷表示，民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，高山享受繽紛的光影布置。

2023年元旦上午8時，在梨山賓館前廣場參加全台最高元旦升旗典禮，典禮將由台中市立梨山國民中小學擔任升旗手、國歌領唱，邀請民眾感受新年新氣象。

更多活動訊息可至粉絲專頁「2023愛上谷關．點亮梨山歲末迎新暨元旦升旗活動」查詢( https://pse.is/4m4tj5 )。

參山國家風景處與和平區公所於12月31日，在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，2023年元旦迎梨山曙光等活動，精彩可期。圖／台中市政府提供
參山國家風景處與和平區公所於12月31日，在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，2023年元旦迎梨山曙光等活動，精彩可期。圖／台中市政府提供
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為梨山賓館前的雪松耶誕樹。記者林佩均／攝影
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為梨山賓館前的雪松耶誕樹。記者林佩均／攝影
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為梨山耶穌堂。記者林佩均／攝影
民眾到梨山谷關參加「2023愛上谷關．點亮梨山」跨年活動，可以欣賞正在展出的「山谷燈光節」，圖為梨山耶穌堂。記者林佩均／攝影

梨山 跨年晚會 元旦

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