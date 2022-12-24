老牌日南夜市月底吹熄燈號 海線居民嘆：哪裡能吃喝玩樂？

即將迎接農曆年，台中市大甲區日南夜市在地營運30多年，遭人檢舉地目不符，開罰6萬元；日南慈德宮證實，攤商營運到下周三(28日)，明年元旦起停止擺攤營業，數十攤業者年底恐「失業」。海線居民大嘆，清水大秀夜市、清水國中夜市歇業，老牌日南夜市也將吹熄燈號，感嘆「晚上去哪吃喝玩樂？」

台中市經發局長張峯源表示，日南夜市因地目不符，遭人檢舉，市府依規定本月20日開罰6萬元，將協助輔導業者尋找合法用地。目前台中市有11處取得營業許可的夜市，海線還有清水五權夜市、鹿峰夜市等。

張峯源鼓勵夜市攤商或經營業主，透過土地仲介找到合法用地，例如：商業、市場等用地，備具地主同意函及申請設置計畫書送市府審查，通過後就能設立營運。

日南夜市每周三營運，慈德宮已公告明年元旦起，無期限停止攤商設攤營業，廟方說，廟前廣場屬宗教用地，不可用於商業營運，廟方一切依法辦理。至於下周三吹熄燈號後，攤商要移至何處？廟方不便介入。

近期清水大秀夜市、清水國中夜市陸續歇業，本月底日南夜市面臨收攤，讓海線居民感嘆，台灣傳統夜市文化已快消失，「晚上去哪裡吃喝玩樂？」加上年關將近，日南攤商等同面臨「失業」，有業者急著向民代陳情。

溪北在地的新科市議員李文傑強調，會盡速輔導夜市業者，利用周邊或附近合法用地，向經發局提出營業許可的申請，讓夜市提供給溪北民眾更優質的購物環境。