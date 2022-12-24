鹿谷農會冬茶賽展售 遊客搶購買氣旺不受銷陸影響

南投縣鹿谷鄉農會冬茶賽賽今天展售，吸引消費者上山選購，買氣旺盛。南投縣長林明溱說，南投縣全台最重要的茶葉產區，受兩岸關係和疫情影響，往年銷售大陸三千多公噸茶葉盛況不再，但鹿谷烏龍茶內銷仍供不應求，他將與明天上任的新縣長許淑華繼續努力，擴展南投好茶新市場。

鹿谷鄉農會冬茶頒獎展售會，由理事長陳文益主持，縣長林明溱，立委許淑華、茶改場長蘇宗振、業處長陳瑞慶、文化局長林榮森、縣議員吳瑞芳、游顥、縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉長邱如平到場，凍頂烏龍茶遠近馳名，加上回溫晴朗，展售會場買氣滾滾。

茶業改良場課長林金池說，鹿谷冬茶參賽4930件，中參等以上比例16.00%，未入圍茶樣比例則達39.94%，入圍的二、三梅合計2172件。

茶農黃平和以成茶外觀墨綠圓整顆粒大， 茶湯水色金黃明亮香氣濃郁發酵果香，滋味甘醇喉韻佳，葉底展開勻整，杯底香氣幽雅持久冷熱不變，極具發酵香特色的凍頂烏龍茶，榮獲今年特等獎。