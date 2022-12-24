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鹿谷農會冬茶賽展售 遊客搶購買氣旺不受銷陸影響
南投縣鹿谷鄉農會冬茶賽賽今天展售，吸引消費者上山選購，買氣旺盛。南投縣長林明溱說，南投縣全台最重要的茶葉產區，受兩岸關係和疫情影響，往年銷售大陸三千多公噸茶葉盛況不再，但鹿谷烏龍茶內銷仍供不應求，他將與明天上任的新縣長許淑華繼續努力，擴展南投好茶新市場。
鹿谷鄉農會冬茶頒獎展售會，由理事長陳文益主持，縣長林明溱，立委許淑華、茶改場長蘇宗振、業處長陳瑞慶、文化局長林榮森、縣議員吳瑞芳、游顥、縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉長邱如平到場，凍頂烏龍茶遠近馳名，加上回溫晴朗，展售會場買氣滾滾。
茶業改良場課長林金池說，鹿谷冬茶參賽4930件，中參等以上比例16.00%，未入圍茶樣比例則達39.94%，入圍的二、三梅合計2172件。
茶農黃平和以成茶外觀墨綠圓整顆粒大， 茶湯水色金黃明亮香氣濃郁發酵果香，滋味甘醇喉韻佳，葉底展開勻整，杯底香氣幽雅持久冷熱不變，極具發酵香特色的凍頂烏龍茶，榮獲今年特等獎。
南投縣長當選人許淑華說，南投需要有更多像鹿谷鄉農會凍頂烏龍的好茶品牌，也代表茶農和農會長期努力耕耘的成果，縣政府一定會在行銷及市場拓展上努力，為南投好茶做出成績。明天她縣長就職後就會為南投縣最重要的茶產業，提升更好的行銷，不論是大陸或是歐美新市場，都會更認真打拚努力，為南投好茶打出品牌和建立國際形象，為農民創造更好的經濟效益和收入。
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