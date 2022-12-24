慈善團體今年春節慰問 這項用品少送證明防疫物資夠用

一連幾天低溫，慈善團體紛紛趕辦寒冬送暖活動，今天彰化縣慈化慈善會在北斗奠安宮舉辦春節慰問，約300戶前往領取白米、沙拉油、泡麵等民生物資，也領到每戶2千元紅包，個個笑咪咪。

慈化慈善會創會40年，從事秋節和冬季關懷慰問近30年，今年春節關懷的關懷戶涵蓋北斗、埤頭、田尾、溪州、員林、田中、社頭等鄉鎮市，合計約300戶弱勢家庭，受到不景氣和慈善資源眾人爭取，今年參與慈化慈善會春節慰問的企業和團體比去年略少，不過物資一點都沒少，只有口罩數量減少。