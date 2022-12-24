彰化縣議會明就職首度線上直播 2當選人羈押中無法到場

彰化縣第20屆縣議員訂12月25日就職，並選出正、副議長，因應新冠肺炎疫情，彰化縣議會將二樓旁聽室作為隔離的專屬投票區，確保若有議員確診時仍能如期宣示、投票，彰化縣議會也將首度全程線上直播。

彰化縣54名縣議員當選人中，國民黨籍施嘉華及無黨籍林茂明被仍羈押中，為力拚交保就職，施嘉華遭羈押後曾向台中高分院提抗告，但被駁回，而林茂明則未提抗告，兩人都明天都無法宣誓就職。

彰化縣議會秘書長林裕修說，若沒有宣誓就職就沒有議員職權與福利，將視兩人交保時間再另安排宣誓就職。

林裕修也說，內政部先前開會決議若縣議員確診還是可以出席，已預備獨立通道、宣示與投票的專屬區，與其他人隔開，目前了解還沒有人需要這項服務。

至於正副議長選舉，國民黨仍是現任議長謝典林、副議長許原龍的組合，爭取連任，民進黨由五連霸的資深縣議員賴清美、已任五屆議員再回鍋的李俊諭，角逐正副議長。

台灣民眾黨這次在彰化縣拿下議員二席，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，三人才能組黨團，因沒有組黨團也沒競選正副議長，為了議會和諧會支持謝典林。謝典林已擔任四屆議長、許原龍則是第三屆副議長，國民黨席次達一半，就算仍有施嘉華在押，連任過關應無問題。