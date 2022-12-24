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明就職展開第二任期 王惠美：規畫彰化縣子弟出國教育交流

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美截至今日到過縣內200所國中小學，今共同主持二水鄉源泉國小百周年校慶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美截至今日到過縣內200所國中小學，今共同主持二水鄉源泉國小百周年校慶。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長王惠美順利連任，今天談到未來4年教育大方向時表示，將加強國際化教育，不但多邀請外國師生來彰化縣，也將送彰化縣子弟出國增廣視野，至於經費來源，她會設法籌措。

王惠美曾誓言縣長任內走遍全縣213所縣立學校，明天即將展開第二任任期，今天她說已到過200所學校，還有13所沒去，未來會盡快到沒去過的學校，去過的也會再去，了解學校和師生需要什麼資源，繼續充實教育軟硬體建設。

她說，第二任任期內將加強國際化教育，會多進用外籍教師來彰化縣教外語，也會邀請外國學校師生來彰化縣交流，當然也考慮送彰化縣子弟出國觀摩，縣政府會多管道籌措相關經費執行國際教育。

彰化縣政府在前縣長卓伯源任內，曾遴選近100名家境清寒且學習表現優秀的國中小學生分兩梯次到日本作教育交流，經費來自「裕毛屋」企業。縣長王惠美若實現她的規畫，將是國中小學學生第二次出國學習。

王惠美

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